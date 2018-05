Serlimar a demostra su derecho di existencia

Recientemente a tuma luga e destaho publico di Serlimar, pa loke ta e compra di trucknan nobo. Prome cu 12 or ya tabata tin cuater compania cu a presenta nan envelop pa cu nan bidding. Sra. Robin-Ann Didder, di e Management Team di Serlimar ta splica mas con e proceso aki a bay.

Sra. Didder a splica cu pa loke ta e problemanan financiero di Serlimar, nan tabata desea un suma mas grandi, pero e situacion actual no a duna nan espacio. Por bisa cu nan a haya toch un suma extra y ta keda haci un esfuerzo hunto cu managament team y empleadonan pa mustra cu en berdad Serlimar ta un compania cu tin derecho pa keda existi.

Tabata tin 4 compania cu a presenta nan envelope di bidding, cualnan ta Yrausquin & Sons, Arubaanse Wegenbouw , AIS y Garage Centraal. E envelopnan a wordo habri dilanti publico, cu e asistencia di e notaris cu a wordo scogi pa e proceso aki.

Pa cada bidding cu a wordo habri, tabata 3 verschil. Un verschil tabata pa e 18 trucknan cu tur dia ta recoge e desperdicio rond di Aruba. Esaki tabata stipula den dos parti cu 13 truck cu ta e den e parti di huishoudelijk afval y 5 den parti comercial.

Tambe tin Roll off Roll on y esey ta e trucknan di mas grandi cu capacidad di 10,20 of 30 yarda y nan containersan. E otro dos nan ta e parti cu nan ta yama bobcatnan cu tambe por haci bidding riba dje. No ta tur compania a haci esaki, pero eskai tabata nan mes un escogencia.

Actualmente tur esaki ta den proceso cu notaris cu su dos mediador cu nan a trece y ta tumando informacion di e necesidad cu nan tin pa traha e parti di verslag of procesverbaal.

Por cierto cu tin un acuerdo ta bay tuma luga den otro fase pa tur hende ta cla na Aruba caminda cu e trucknan di Serlimar Suis Generis ta bay wordo bendi den exterior. Ora e proceso aki ta asina leu, lo anuncia esaki na e pueblo.

Pa ultimo nan ta bezig pa haya material nobo pa sigui brinda e servicio di pikimento di sushi caminda cu e mercado t’ey. Aruba a crece mas den poblacion tambe, anto Serlimar a demostra cu bin pa keda y sirbi henter comunidad. Te asina leu, Sra. Robin Ann Didder, cu e relato.

