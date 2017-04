Serie di temblor ta sacudi Chile diabierna

SANTIAGO DE CHILE, Chile- Un cadena di temblor a sacudi e costa central Chileno diabierna. Por lo menos shete sismo den menos di un ora y cu diferente magnitur a wordo registra cerca di e ciudad di Valparaiso, den e region central di Chile. No tin informe di dañonan material of personal.

Debi na e temblornan, scolnan a cera trempan y tambe algun empresa.

E Centro Sismologico Nacional di e Universidad di Chile a raporta cu e temblor mas fuerte a pasa pa mas o menos 1 or y 05 di merdia y tabata tin un magnitud di 6 grado. E profundidad di esaki tabata na 14 kilometer y e epicentro tabata situa na 20 km west di Valparaiso.

Prome y despues di e movimento ey, a registra varios temblor di magnitud cu a varia di entre 3.5 y 5.8

Armada Chileno a indica cu e movimentonan no tabata suficiente fuerte pa provoca un tsunami.

Medionan local a reporta preocupacion den e poblacion, cu ta teme cu e ola di movimentonan tectonico ta e anticipacion di un teremoto mas grandi.

Fuente: BBC