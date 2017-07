Ser voluntario ta positivo pero ta keda un reto

Ser voluntario ta positivo pero e ta keda un reto pa haya hende. Director di Cruz Cora Aruba, Michell La Haye ta splica mas di e yamada cu ta haci pa haya hende pa yuda.

Pa ta voluntario ta hopi bon pa Cruz Cora. Si bo tin interes pa yuda cu e oficina na San Nicolas of core nan ambulance pa hospital cu clientenan di SABA, e ora bo ta mas cu bon bini pa tuma contacto cu Cruz Cora, sigui un curso di introduccion di Cruz Cora y pa despues cuminsa traha como voluntario di Cruz Cora.

La Haye a splica cu tur hende ta bon bini na Cruz Cora for di 13 aña pariba, pero pa e trabaonan aki mester ta 18 aña pariba y tambe tin un rijbewijs. Tin otro entrenamentonan interno, pa asina haci e tipo di trabaonana ki. Pero si bo tin 18 aña of mas bieu, bo tin tempo durante dia, bo ta mas cu bon bini pa traha algun ora pa siman pa Cruz Cora. Por pensa di 2 pa 4 ora pa dia.

Na prome luga, ta pidi esnan cu kier join pa ta voluntario pa tin nan curason na e luga indica. Bo mester ta dispuesto pa yuda otro y ta pidi tambe pa por tin dos biaha pa luna cu e organisacion pa asina tin un bon comunicacion cu e voluntarionan. Y tambe pa nan haya bon entrenamento, pa nan haya un uniform y forma parti di e famia di Cruz Cora.

A puntra Michell La Haye di Cruz Cora Aruba, mirando cu nos ta den temporada di horcan, kico ta nan necesidadnan mas grandi pa haya hende voluntario pa yuda.

Cruz Cora ta un organisacion di alarma. Nan tin un number di alarma cu por wordo yama. Aña pasa, despues di e temporada di awasero dia 20 di November, Cruz Cora tabata standby cu mas di 30 voluntario dentro di algun ora pa mira con por brinda nan ayudo mas tanto. Rapidamente a bin un operacion den marcha.La Haye ta para tras di su voluntarionan y tambe ta enfatiza cu dentro di algun minuut, e prome voluntarionan ya ta bin eynan pa asina bin duna un man. Den e sentido eynan, preparacion ta halto riba agenda. Voluntarionan mester ta dispuesto pa tin tur cos cla patras den auto pa asina yega Cruz Cora mas pronto posibel pa asina wak kico ta nan tarea.

Actualment ta buscando semper hende cu ta disponibel pa un ke otro tarea. No ta asina cu si bo ta voluntario, tur cos mester por. Por ehempel si bo no gusta reanimacion, mester di hende den logistica. Nan mester hende den fundraising. Tambe nan ta un organisacion ta biba di donacion. Cu ayudo y sosten di Refineria di Aruba y FMSA nan ta para bon riba pia. Ta spera cu e aña aki hendenan bay tank na FMSA pa asina Cruz Cora por sigui cu nan bon trabao pa otro aña.