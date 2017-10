SEPPA ta preparando su puntonan di atencion pa reuni cu e siguiente gobierno

Ya 4 aña a pasa y SEPPA ta preparando pa bay acerca e gobierno nobo pa wak si lo bay duna atencion na e trahado publico segun Sra. Magaly Brito.

SEPPA a bin ta preparando, manera cu ta custumber den temporadanan aki, cu ta prepara bo mes cu diferente punto cu bo kier trece na atencion di e gobierno nobo. esaki ta pa nan tene cuenta cun’e den nan plan di gobernacion. Como empleado publico, e prome enfoke ta e situacion di empleado publico. Naturalmente e parti di reformacion semper ta keda importante. Bo kier esey pa tur empleado publico, en todo caso enforsa esun cu a hay’e caba y esunnan cu no tabata haya nan debido preparacion pa nan haya nan en todo caso, e biaha aki si.

Den sector publico, e ta un situacion poco fastioso. Paso cu bo ta conta cu diferente trahado den gobierno y esunnan cu ta traha segun LMA, cu eynan tambe tin cosnan regla, cu un gobierno no ta cumpli debidamente, pero tambe bo tin gruponan di arbeidscontracten cu tambe ta keda pasa nan periodo di cantidad di añanan pa nan drenta finalmente como ambtenaar y haya nan derechonan cu LMA ta papia di dje. E hendenan aki no ta mira un futuro sigur. Trahando ariba contracto tin otro consecuencianan, cu nan kier pa wordo regla. Pero tambe tin gruponan, trahadonan nobo cu e ultimo añanan a mir’e mas ta haya entrada cu tabata traha via uitzendbureau. Of gruponan cu ta traha invalkracht. Eseynan ta e tipo di trahadonan cu nan ta wordo paga pa e cantidad di oranan cu nan ta traha. Lastimamente e hendenann aki ta hendenan cu ta bin haci trabao di limpiesa, pues ta mira cu no tin e miho entradanan. Esey ta causa hopi biaha disgusto cerca trahadonan aki, inkietud. Un entrada hopi abao y fragil pa motibo cu si bo bira malo of pidi liber, e dianan ey no ta wordo cubri. Dus e parti di siguridad aki tin basta enfoke den documentonan cu SEPPA kier presenta. Magaly Brito a sigui bisa cu siguridad ta un di e necesidad di e base humano mas practico. Hende ta busca proteccion contra adversidadnan di bida, desempleo den famia, hogar y tambe biehes. Su consecuencianan ta locual ta importante pa por presenta un documento cu ta tene cuenta cu tur esakinan. E parti di servicionan social, maenra nan ta bisa, tambe lo ta hopi importante den e posicionnan cu nan lo trece na e gobierno pa e tene cuenta cun;e den e proximo gobernacion. No por keda sin laga afo e situacion di e trahadonan den fundacionnan, pa motibo cu akinan tambe ta mira con gobierno kier pone un paro y trece un cambio na e areglo di subsidio pa e trahadonan di fundacionnan. Esaki ta un areglo cu desde añ 1990 precisamente cu gobierno di asignatura di MEP a wordo negocia y a yega na e tipo di condicionnan di cual trahadonan di fundacionnan de facto, ta brinda un trabao social pero cu primeramente ta un responsabilidad social di un gobierno. P’esey a yega mes na e condicionnan na cual SEPPA ta desea pa e trahadonan wordo paga y kico ta spera pa nan tambe, con nan ta wordo trata pa un gobierno. No ta pornada nan a wordo yama gelijkgestelden. Tur derecho cu e empleado publico tin, nan tambe ta gosa di dje.

Despues di tur periodo di eleccion, SEPPA semper a presenta su documentonan di diferente puntonan, con e desaroyo di e pais a bay, desaroyo di servicionan social. Y tambe nan ta presenta nan ideanan cu nan ta kere cu nan tin cu wordo haci. P’esey mes a menciona e puntonan aki, ariba ariba. Ora ta papia di servicionan social, diferente otro servicionan ta pone enfoke ariba dje. Pero e situacion di trahadonan, Sra. Brito a purba di gara un poco di tur tiki, pa tur hende compronde kico nan ta bay cun’e na gobierno.

SEPPA lo bay presenta esaki. Durante tur e 16 añanan nos tras a haci esaki, tin adelantonan aki aya, pero tambe tin diferente keho di edificionan, falta di material, formacion di trahadonan. No por ta asina como doño di trabao, exigencia cu cierto estudio pa cumpli cu e trabao, pero no ta prepara e opleiding di tal manera, manera e doño di trabao ta exigi, segun Sra. Magaly Brito, di SEPPA.