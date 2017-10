SEPPA ta preocupa cu e desaroyonan rond di e empleado publico

No ta SEPPA so ta preocupa cu e desaroyonan rond di e trahado publico. Kisas nan lo bay uni cu otro sindicatonan of SEPPA lo bay su so, pa por reuni cu e proximo gobierno. SEPPA tin su proposicionnan caba ariba mesa pa bay reuni cu e gobierno nobo cu sinta. Sra, Magaly Brito, di sindicato SEPPA ta amplia mas ariba esaki.

Segun Sra. Brito, e documentonan ta di SEPPA, pero nan no tin problema cu si kier un discusion y pa cual por yega na un solo documento cu ta deseo di e sector publico. Pero en todo caso, esaki ta un forma di traha di SEPPA pa hopi aña, cu a wordo hereda di tur e lidernan sindical anterior. Un sindicato semper mester ta prepara pa cualkier situacion cu bin. Ta spera cu otro sindicatonan ta cla cu nan documentonan, pa asina yega na un solo documento ya cu na final tur ta bringa pa empleadonan publico.

Ainda tin cierto cosnan cu mester wordo regla, por ehempel den sector priva. SEPPA ta mira desaroyonan cu no ta bon pa e trahadonan di e sector priva. Un di e puntonan ta e cambionan den ley laboral, unda cu a hisa e cantidad di oranan di trabao, di 8 pa 9 hora diario. Esaki ta desastroso pa e trahado mes, pa su desaroyo, pa su bida social y pa su famia. E ta cumbini solamente e doño di trabao, cu ta probecha di un trahado, cu ta keda pe pa 9 ora. Fuera di esey, e trahado no ta haya e mei ora liber pa descansa.

Ta mira cu e trahadonan asina ta casi 10 hora na pia di trabao. E tipo di desaroyonan aki no ta bon. Mescos e areglo di fondo di pension, cu den pasado berdad a keda 1-1 y despues lo subi te na 3.3. E idea nunca no tabata pa e keda na 3%, ya cu esey ta net nada. E lucha mester keda bin pa esaki wordo mehora. Esakinan ta algun ehempelnan cu Sra. Brito, di SEPPA di cual nan ta kere cu no solamente e sector publico pero sindicato di sector priva tambe mester tin nan posicion bon cla pa pidi gobierno pa hunto discuti esaki pa yega na e miho ideanan pa bienestar di nos hendenan, segun Sra. Magaly Brito, di SEPPA.