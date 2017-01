SEPPA: Pa postkantoor tin hopi reto su dilanti

Pa loke ta postkantoor tin hopi reto su dilanti si mira cu e tecnologia ta dunando dolor di cabes y tambe si mira cu gobierno mes no ta uza post sino un compania priva pa e servicio.

Segun Magali Brito, Postkantoor como un NV di gobierno tin hopi reto su dilanti manera ya menciona. Si mira bon tin un tendencia awendia di haci uzo di e servicio digital. Kiermentin hopi carta di nos propio companianan estatal, ya no ta wordo entrega na cas mas. Tin hopi campaña cu ta bisa cu recibonan ta bay online. Tur esaki naturalmente tin efecto riba entrada di por ehempel un postkantoor.

Nos ta biba den un mundo creativo caminda cu ideanan mester por bin dilanti riba mas servicio y esey post ta trahando riba dje.

Tabata tin encuentro cu nan unda nan ta duna ideanan caba kico ta nan intencionnan pa asina nan por sigui hunto lucha pa post, pa por percura pa tin trabao, pa por percura pa servicio ta wordo entrega na e ciudadania manera mester ta y pa percura naturalmente pa post por sigui cana dilanti pa hopi aña mas.

Brito a agrega cu na varios ocasion a reclama uzo di servicio di companianan priva door di Gobierno, y otro fundacionnan mes cu ta di empleadonan publico, pa SEPPA ta inaceptabel cu Gobierno ta haci esey. No por tin un compania y lag’e sangra muri.

Un tempo a menciona cu lo pasa post bao di Setar. SEPPA na varios ocasion a atende esaki cu Gobierno. Ta sigui cu e plan ey de facto a wordo hala un banda. Kisas no tin mucho interes mes di Setar pa esaki, pero te na e momento aki e ta algo dormand cu no tin hopi movecion riba dje.