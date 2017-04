SEPPA cu mensahe na ocasion di dia 1 di Mei

E aña aki nos ta recorda 131 aña di lucha di e martirnan di Chicago, na unda lidernan sindical a ofrece nan bida pa conkista derecho di trabao di 8 ora, demostrando forsa y grandesa. Mundo henter ta recorda e dia aki, dunando muestra di gradicimiento na tur esnan cu a hiba e lucha aki. Nos ta recorda y reflexiona cu hopi alegria cada logro cu ta faborece derecho di trahadonan. Hopi trahado no sa o a lubida sucesonan di un dia manera 1 Mei 1886. Nos mester ta agradecido na e lucha aki cu a wordo hiba y mas ainda gradici cu ainda tin hende eyfo cu desde diferente espacio cu nan ta encontra nan mes ta sigui cu e compromise di lucha, pa asina homber y muhenan tin trabaonan decente y oportunidadnan igual.

Awendia ta hopi nos mester repasa riba dje, e lucha di ultimo añanan, desaroyonan actual, adelanto y fracasonan. Situacion na Aruba pa e clase trahado ta keda dificil. Ta un constante lucha pa logra apenas algun beneficio aki aya pa e trahado.

Rond mundo cosnan ta cambiando, asina nos por mira hasta discusionnan cu a tuma luga na comienso di April riba e tema di trabao den futuro. Tema importante

E cambio di 8 ora pa 9 ora di trabao pa dia e bay contra e lucha di 131 aña pasa

Eyfo e trahado ta sclama pa e cambio aki cu tabata dirigi pa juda e dunador di trabao pero cu a bay directamente contra e lucha di 131 aña pasa. Mas pio ainda, e cambio aki a hiba e trahado na un dia di trabao mas largo, mas duro. Den algun caso, hasta e derecho pa tin un ½ ora liber di sosiego durante ora di trabao ta wordo nenga. Den mayoria di e caso esnan cu tin cu traha 9 ora pa dia di baina ta gosa di un salario minimo, ya cu si hasta akinan e dunador di trabao por a haci cambio e lo a haci’e na desbentaha di e trahado.

Kier kita e subsidieregeling di trahado di fundacionnan: yamada pa conflicto!!

Aña pasa caba SEPPA a mustra riba e intencion di gobierno pa trece cambio den e e “Richtlijnen Subsidiabele Regeling” pa fundacionnan. Esaki ta e resultado di discusionnan di añanan nobenta na unda SEPPA a negosha cu e gobierno di MEP e tempo aya, e diferente condicionnan laboral riba cual gobierno tin obligacion pa subsidia na e fundacionnan. Un logro, riba cual te cu dia di awe a sigui traha riba dje. A mehora cu tempo y awendia e trahado di e fundacionnan ta gosa di e mesun beneficionan cu un empleado publico.

Gobierno por bisa e kier cambi’e, pero nunca lubida cu esaki tabata un acuerdo di SEPPA cu e Gobierno di e tempo aya, nunca den forma unilateral. E trahado ta trankil, tanten cu ta cumpli cu tur loke e tin derecho ariba dje !!

Aña 2017 e trahado mester ta e Rey y Reina pa mas cu un dia!!!

E aña aki, nos ta dilanti eleccion pa un gobierno cu ta haya e mandato pa dirigi nos pais. Manera ya ta e sistema, e periodo aki, e votador ta Rey. Pero esaki solamente pa e dia di eleccion. Te cu e dia aki, tur cos ta bon, e sonrisanan cu nos ta wordo ricibi ta hasta lagabo kere cu cos a drecha e momento ey mes. Tur loke cu ta keda priminti ta wordo lubida asina cu drenta gobernacion. Pero akinan ta nos mes ta faya. Ta nos mester bringa pa cambia e cosnan ey cu ta robes!!!

Nos mester exigi na tur esnan cu kier yega na e stoel ey di gobernacion pa no solamente duna un palabra cla, pero tambe cumplimento di esakinan.

Y for di e momento cu nos ta tende cu ki intencionnan tur kier bin goberna nos pais, para keto un rato riba kico nos mes kier pa nos pais y si loke ta wordo proponi ta loke realmente nos tambe kier.

Nos mester mustra tur hende cu e trahado kier adelanto, e trahado kier kibra cu e cadena ey di abuso y biba limita. Nos mester logra cada dia mas, cu condicionnan di trabao ta wordo mehora y cu esnan menos bin malo ta bira miho!!

trahado kier siguridad den su bida completo, den nos sociedad, na cas pero tambe den su empleo. Esaki ta un necesidad humano basico. E proteccion di e hende contra adversidadnan di bida, accidente, enfermedadnan, desempleo, biehes y su consecuencianan amenazante pa e existencia humano tabata y lo ta preocupacionnan importante. Democracia ta rekeri cu e trahado ta parti di decisión, parti di e ceramento di e compromiso colectivo.

trahado tambe mester siña scucha bon loke ta wordo tira como intencionnan, paso loke awendia ta simplemente tira den laira, mañan ta bira e accionnan cu e trahado mes mester confronta.

Peor awor cu prioridad ta ser poni riba drecha Presupuesto so den wowo di otro y otro ta pone riba un style di impone esta, loke cu e ta pensa so ta bay!!

E pensioen general tabata un comienso cu mester keda traha ariba dje

Algun aña atras a introduci e pensioen general pa trahadonan di Aruba. Principalmente pa esnan cu no tabatin un areglo di pensioen regla cu nan dunado di trabao. A base di e acuerdo esaki a yega su 3% di banda di e trahado y 3% di banda di e dunador di trabao.

E intencion nunca tabata pa para akinan. Al contrario!! E lucha mester sigui. E 3% ey ta nada mes. Aunke e ta fastioso pa e trahado cu ta kita e 3% di su aporte na e fondo, e dolor ta mas grandi mañan cu no tin arreglo mes.

Ta pesey mester bin un lucha pa adelanto akinan!! Hunto cu e lucha pa miho salario, miho condicionnan laboral.

SEPPA ta desea tur trahado na Aruba, specialmente Empleadonan Publico y trahado di Fundacionnan, un Feliz dia di Trahado!