Seoul ta adverti Washington contra un intervencion na Corea del Norte

SEOUL, Corea del Sur- Lo no bay tin otro guerra, esey ta e mensahe contundente cu e presidente Sucoreano Moon Jae- in a adverti Merca. El a bisa cu Merca lo no por realisa un intervencion militar na Korea del Norte sin e consentimento di Seoul.

Den un cadena di television pa marca su prome 100 dianan den e cargo, e liberal Moon a bisa di ta sigur di cu lo no tin un guerra den e peninsula Coreano nunca mas, den un intento pa rebaha e creciente tension door di e cruze di menasanan entre Pyongyang y Washington.

Fuente: https://www.efe.com