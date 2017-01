Den maripanpoenstraat na Tarabana diadomingo merdia tabatin gritonan ta sali for di un cas unda un homber y un muhe tabata bringa cu otro. Constant e pareha aki ta den bringamento cu otro y diadomingo a bay asina leu cu e señora a pasa man pa cuchiu y corta e homber. Pero e corta no tabata nada grandi un rasca. E homber no kier entrega denuncia contra di e dama, y nan dos no sa kico nan kier pa otro. Polis a papia cu ambos y asina continua nan caminda.