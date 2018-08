Señora haya sin bida den cas na Corcobastraat

Willemstad Curacao: Djamars 7 di ougùstùs 2018 alrededor di 13.21 or di merdia, Sentral di Polis a dirigí un unidat polisial na un kas den Corcobastraat pa un dama drumi abou den kas i ku no tabata duna señal di bida. For di un investigashon preliminar ku polis a hasi na e sitio, a resultá ku un bisiña di e dama ariba menshoná a sinti su falta i a bai wak e dama na su kas. Via di un bentana a tuma nota ku e dama tabata drumi abou den un plas di sanger i no tabata reakshoná.

E dama tabatin diferente kòrtá i hinká na vários parti di su kurpa, ku ta indikashon, ku tabatin uso di violensia den e kaso aki.

Alrededor di 14.30 or dòkter di polis a konstatá morto di e dama Zacarias Guzman, nasé na Sto. Domingo, 10 yüli 1954.

Riba òrdu di Ministerio Públiko a konfiská e kurpa sin bida pa mas investigashon. Departamento di Reshèrshi ta kontinuá ku e investigashon.

