Gritonan na un cas na Pavia Park diasabra merdia a pone cu habitante a bati alarma ora cu a topa un señora benta abou. E tabata riba un trapi na halto y pa un of otro motibo a perde balanse di curpa y cay for di halto. E señora no tabata por a move debi na e dolornan, ambulance a presenta basta lihe na e sitio y aki paramedico a atende cu e señora y a keda transporta pa hospital.