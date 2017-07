“Señalnan misterioso” capta pa astronomonan di Puerto Rico

PUERTO RICO – Nan tabata tin varios dia ta observa Gliese 436, un strea den e constelacion di Leo cu tin dos expolaneta y a decica apenas 10 minuut na otro seis strea di menor interes astronomico.

P’esey nan a tarda dos siman pa realisa cu nan a registra “señalnan misterioso” den un di e streanan, esun chikito cora yama Ross 128.

“Den Ross 128 nos a haya un señal cu pa su forma y frecuencia, nos no por a clasifica como algo astronoimco of terestre,” Abel Mendez, director di e Laboratorio di Habilitad Planetario (PHL) di e Universidad di Puerto Rico, den e localidad di Arecibo, a bisa BBC Mundo.

Segun e astrobiologo planetario, “ta un bon comun detecta señalnan cu na principio ta parce straño, pero inmediatamente uno ta logra distingui nan.”

Lo straño ta, el a agrega, cu despues di analisa e olanan di radio (radiowaves), ni e investigadornan di e laboratorio ni esunnan di e Observatorio di Arecibo, a logra descifra su origen.

Tal ta asina cu nan mester a pidi ayudo na e Instituto di Buskeda di Inteligencia Extraterestre di Merca (SETI).

Tres hipotesis principal

Ubica apenas 11 aña luz di Tera, Ross 128 ta un strea chikito di e constelagion di Virgo, cual ainda no conoce un planeta.

E “señalnan straño,” registra na Mei, “a consisti den pulsonan di bandanan hancho, no polarisa”, cu “tabata ripiti casi periodicamente y parce ta wordo produci pa un fuente lehano,” PHL a informa den un comunicado.

A base di e informacion aki, investigadonan a destaca tres posibel splicacion: cu e ondanan a origina den erupcionnan solar manera cu por observa den e solo, cu nan a wordo emiti pa otro obheto den e campo di vision di Ross 128 of cu ta trata di rafaganan di radiacion proveniente di un satelite halto.

Pero ningun di e teorianan aki ta logra splica por completo e compotameno di e onda aki. Pa si ta poco, “e señalnan observa ta hopi debil pa otro radiotelescopionan na mundo por capt’e.”

“E unico instrumento cu capacidadnan similiar, e FAST Chines, ta apenas den fase di calibracion,” PHL a afirma.

Ta e ora ey cu a aparece e teoria di e mensahe di un civilisacio extraterestre.

Señalnan extraterestre?



Mendez a reconoce cu e hipotesis di un comunicacion alienigeno “no ta wordo descarta,” pero cu ta e ultimo opcion dentro di un lista (largo) di posibel splicacion.

Incluso Seth Shostak, astronomo hefe di SETI, a bisa BBC Mundo cu e teoria aki ta poco probabel y cu posiblemente e ekipo di Puerto Rico a capta un simpel radio interferencia local.

Na 1998, por ehempel un ekipo di investigado Australiano a detecta algun señal straño, cu durante 17 aña a intriga e comunidad astronomico. Incluso nan a pone un nomber: perytones.

Dos aña pasa, finalmente a devela e misterio di e perytones.

E origen tabata den e ondanan emiti pa e empleadonan impaciente di e Observatorio Parkes, cu tabata keinta nan cuminda den microwave di e institucion y tabata habri porta prome cu el a caba.

Di tur manera, Shostak a reconoce: “Bo no ta bay stop di investiga na un posibel extraterestre pasobra bo ta pensa cu ta un interferencia.”

PHL a descarta e teoria di e origen terestre di e señal, pasobra nan no a percibi dicho interferncia den observa e otro cinco streanan cu nan a studia e dia cu Ross 128 a stop di ta di interes menor.

Den e proximo oranan, SETI lo manda su rapport pa Puerto Rico, informacion cu Mendez y su ekipo lo procesa hunto cu e datonan cu nan a ricibi diadomingo ultimo den un di dos instancia di observacion dedica na Ross 128.

Por lo pronto, Mencez a afirma: “ya mi tin mi piña colada pronto pa celebra si e señalnan resulta di ta di naturalesa astronomico.”

Fuente: www.bbc.com/mundo