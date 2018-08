Seminario “Proyecto Broken 2018″: Maltrato fatal di mucha hopi biaha tin un indicacion prome

Dr. V. (Vidija) Soerdjbalie-Maikoe, Senior Pathologo Forenso di “Nederlands Forensisch Instituut” (NFI), Den Haag, Hulanda.

Bo no por compara fayecimento di un menor di edad cu esun di un mayor di edad. Simplemente: considera e edad, tin hopi menos chens pa fayecimento di un mucha cu esun di un mayor di edad. Statisticanan no ta gaña: di e mas of menos 150.000 morto anualmente na Hulanda, menos cu 1% ta menor di edad. E fayecimento di un menor di edad ta pidi pa un causa. Den caso cu tin un fayecimento spera basa riba malesa, hopi biaha por sospecha of determina e causa di morto sin investigacion postmortal (despues di morto).

Ora un mucha fayece inesperadamente, ta tur bel di alarma mester zona. Esaki ta pidi pa mas investigacion, simplemente pa motibo cu por trata di un caso fatal di maltrato di mucha. Na Hulanda nan ta papia di morto no accidental, consecuencia directo of indirecto di violencia, venenamento y/of negligencia.

Analisando e cantidad di outopsia hudicial na Hulanda riba esnan menor di edad, ta mustra cu anualmente tin mas o menos 17 caso di maltrato di mucha cu probabelmente ta comproba mediante un outopsia. Ma esaki ta e cantidad real di e casonan di maltrato fatal di mucha na Hulanda? E contesta ta: No! Den algun caso no por determina e maltrato di mucha.

Ora cu e dunadonan di cuido y profesionalnan, manera docter di cas, oficina di consulta medico, verpleegsternan y specialistanan, mester a gara e señal di maltratado di mucha, esaki no a sosode. Cu consecuencia: morto di un mucha, un mucha vulnerabel cu su mes no por a bati bel, no por of no tabata tin mag di duna un indicacion y asina tabata entrega na man di personanan den su becindario… cu tambe mester a reconoce e maltrato.

Ta cuanto biaha un mucha morto a presenta riba mi mesa di outopsia door cu e belnan no a zona, door cu e profesionalnan tabata traha banda di otro, door cu no a comparti e señalnan suficientemente, door cu e diagnosticonan no a sosode optimalmente, door cu profesionalnan – pa miedo – no a raporta esaki? Tur esaki ta tristo toch?

Unda cos a bay malo? Unda e responsabilidad di e profesional a keda? Nos por crea y mantene un clima di bida sigur pa e mucha? Kico ta anto e consecuencia? Esaki no lo a sosode cu un comunicacion, educacion/informacion adecua di e profesionalnan, dunadonan di cuido y colaboracion den inicio den e trayecto?

E reconocimento di señal por sosode solamente ora bo por distingui kico ta normal y kico no ta normal. Si bo tin conocimento di e variacion anatomico, trauma di nacimento y malesa, e ora bo por diagnostica e maltrato di mucha. Pero tambe e subdiagnostico, manera reconoce un herida door di morde of un indicacion di abuso sexual.

Evita mal diagnostico! Ta solamente asina bo ta proteha e mucha. Cada mucha ta determina futuro! Asina ta, abo tambe como profesional tin cu ta cuidadoso cu ne.

Participa activamente na e Seminario, Tayernan y e Panel di e “Proyecto Broken 2018” na Aruba, ta contribui y yuda un paso chikito.

Durante e Seminario y su Tayer ‘Child Abuse and Violence: An interdisciplinary approach”, Dr. Vidija lo introduci su sistema nobo di Codico Forense, miho conoci como e ‘Golden Standard’ (Standard di Oro) na Hulanda. Ademas e lo ilustra e balor di un outopsia forense, cu ta conta como ‘Standard di Oro’ den e investigacion post-mortal forense.

Den e tayer di diasabra atardi, dia 25 di augustus proximo, Dr. Vidija lo ilustra tambe e diferencia di un herida causa accidentalmente y un herida causa door di un crimen. Banda di esaki e lo demostra e diferencia entre e señal di abuso sexual y cambionan di post-mortem hymenale (e flishi di mucha señorita).

