Seminario “Proyecto Broken 2018” cu tayer ‘Mucha asesina pa su mayornan” 

Skirbi pa Dr. Phillip Resnick

No tin crimen mas dificil pa compronde cu esun di un mama cu ta kita bida di su propio yiu. Sociedad ta kere cu un mama tin un amor incondicional pa nan yiunan. Ora cu ta tende di un mama cu ta mata su yui, comunidad por reacciona na 2 diferente manera. Algun di nan ta bisa cu e mama mester tabata loco. Otronan ta kere cu e ta merece e castigo di mas severo pa motibo cu el a comete e traicion mas grandi, esta mata un mucha kende ta confia riba su proteccion y cuido.

Dr. Phillip Resnick lo discuti e asesinato di mucha pa su mayornan den su presentacion durante e Seminario dia 24 di augustus 2018. El a investiga e topico aki pa mas cu 50 aña y a conduci examinacionnan personal den mayoria caso mas mahos na Estadonan Uni di Merca, incluyendo Susan Smith di South Carolina y Andrea Yates, kendenan a hoga nan 5 yiunan na Texas.

Ta parce cu hende tin 10 biaha mas chens di wordo mata riba dia di su nacimento compara cu cualkier otro dia di su bida. Algun mayor ta mata pa motibo di amor, manera esnan kendenan ta kere cu nan yiunan ta confronta un destino fatal mas pio cu morto. Otronan ta mata nan yiunan pa motibo di odio, pa revancha riba un pareha infiel…Na Merca e mayor cu ta asesina su yiu tin mas chens di wordo sentencia menos pa motibo di un trastorno mental (‘ontoerekeningsvatbaarheid’) compara cu otro delitonan, maske cu e hurado no ta asina inclina pa pordona e acusado.

Phillip J. Resnick ta un psikiatra forense de fama internacional conoci pa su experiencia den evaluacion di e riesgo di violencia y di e deteccion di trastornonan mental simula. E ta un Profesor de Psikiatria y Director di e Division di Psikiatria Forense na e facultad di medicina na e Universidad Case Western Reserve na Cleveland, Ohio. E ta ex presidente di e Academia Mericano di Psikiatría y Ley.

E a duna consulta den vario caso hopi conoci, manera: Jeffrey Dahmer, Susan Smith, Timothy McVey, Andrea Yates, Scott Petersen, Brian Mitchell (secuestrador di Elizabeth Smart), Theodore Kaczynski (Unabomber) y Casey Anthony. E a skirbi basta articulo den revistanan profesional y capitulonan di buki.

Dr. Resnick a contribui cu dos capitulo den e buki “Clinical Assessment of Malingering and Deception” (Evaluacion Clinica di Trastornonan Mental y Deception). El a ricibi e Premio Isaac Ray di e Asociacion Mericano di Psikiatría pa su destacada contribucion na psikiatría forense y e aspectonan psikiatrico den jurisprudencia huridico.

Dr. Phillip Resnick ta un celebridad y el a ricibi hopi honor y premio durante su carera como psikiatra y consultant forense.

Durante e Seminario y su Tayer “Child Murder by Parents”, Dr. Resnick lo discuti e asesinato di mucha pa su mayornan den su presentacion durante e Seminario dia 24 di augustus 2018. Seminario, Tayernan y Panel: “Child Abuse and Violence: an Interdisciplinary Approach to Detection, Intervention, Prevention and Protection”

Fechanan: 23 – 24 – 25 di augustus 2018.

Idioma: Ingles

Luga: Hilton Aruba Caribbean Resort & Casino

Website: https://neuropsychologyaruba.com/event/

