Seleccion Masculino ta preparando pa clasificatorio den luna di September

Den luna di Februari Aruba Softball Bond a reuni cu pre seleccion masculino kendenan a inicia cu entrenamento di inmediato. Despues cu presidente Endy Croes a splica e trayecto di preparacion pa asina Aruba bay busca clasificacion na Republica Dominicana den luna di September e pre seleccion aki a sali train cu hopi motivacion. Alrededor di 22 pa 24 atleta contantemente ta raporta na campo di entrenamento. Dirigentenan di Aruba tabata un di e impulsadornan grandi riba nivel internacional pa por a logra convence organisadornan di campeonato Centro Americano y Del Caribe un cupo extra pa islanan. Normalmente ta 6 pais lo clasifica pero e aña aki decision a cay cu lo clasifica 7 pais. Pre Seleccion trahando actualmente 2 bes pa siman 3 ora y pronto lo subi e intensidad na 4 y despues 5 bes pa siman. Manera Endy a splica cu nada na e mundo aki no ta bin por nada sino cu trabou duro, dedicacion, disciplina y determinacion pa bo por logra. Aruba desde Status Aparte nunca a logra clasifica un Teamsport pa Juegos Centro Americano y Del Caribe. Esaki ta mustra un oportunidad unico pero tur cos ta keda den man di propio atletanan con duro nan deseo ta pa traha. Un ehempel di un di e atletanan di mas grandi y exitoso na mundo. E landado Michael Phelps. E meneer aki pa e por a logra di kibra tur record a splica cu pa Bo bira miho ta un cuestion di training over y over y ripiti locual bo mester haci tur dia den gran cantidad cu e miho technica. Asina so bo por keda perfecciona y master bo deporte pa bo por bira miho y competi. Micheal a prepara su mes 5 aña largo tur dia esta 7 bes pa siman lantando 6:30am tur mainta y a traha minimo 3 ora y maximo 6 ora den pool pa dia. Ademas 4 pa 5 dia pa siman a traha den gym algun ora. Michael tabata landa 80 km pa siman. Esaki a conduci na 23 medaya di oro y e miho di mundo. Locual nos kier splica ta cu si bo kier logra algo bo mester traha duro pe. ASB ta kere sigur den nos talentonan y awor ta e cuestion con hopi e deseo di cada un ta pa sacrifica y haci e soño aki bira un realidad esta pa Aruba clasifica y drenta Juegos Centro Americano y Del Caribe cual lo tuma luga desde Juli 2018 na Baranquilla, Colombia. Trahando nos por logra.