Seleccion Hulandes di Baseball preparando pa World Baseball Classic na Arizona

Team Kingdom of the Netherlands den e proximo simannan lo ta preparando nan mes pa e World Baseball Classic na Scottsdale, Arizona. Entre 12 cu 26 di Februari nan lo ta uzando e campo di entrenamento di San Francisco Giants. Director Tecnico Hensley Meulens ya caba a anuncia e seleccion cu lo bay train ariba e campo aki. Ainda falta nomber di algun hungado, cu ta formando parti di e Spring Training di Mayor League. Esaki tambe ta e caso pa Rick van den Hurk y Wladimir Balentien, kendenan ta na Japon, preparando pa e temporada cu nan respectivo ekipo.

E seleccion ta consisti di 31 hungado, cual 19 di nan e temporada pasa ainda a hunga den e liga mayor di baseball Hulandes y nan ta wordo reforsa door di hungadonan profesional for di diferente competencia na nivel mundial. Un hungado cu a bin nobo e aña aki, ta e pitcher zurdo Ryan Oduber. E hungado Arubano di 19 aña, den e temporada cu a pasa a forma parti di e Rookie League den e Gulf Coast League Red Sox y a gana 6 partido pa un ERA di 1.66.

E seleccion oficial di e seleccion pa World Baseball Classic lo wordo anuncia oficialmente mañan riba e Canal di MLB pa 6 or di atardi (ora di Aruba).

Esaki ta e lista di e seleccionadonan:



Pitcher

1. de Blok, Tom (L&D Amsterdam)

2. Bolsenbroek, Mike (Buchbinder Legionäre)

3. Cordemans, Rob (L&D Amsterdam)

4. Driel, Berry (Curaçao Neptunus)

5. Heijstek, Kevin (L&D Amsterdam)

6. Huijer, Lars (Hoofddorp Pioniers)

7. Jurrjens, Jair (free agent)

8. Kelly, Kevin (Curaçao Neptunus)

9. Markwell, Diego (Curaçao Neptunus)

10. Martis, Shairon (Lincoln Saltdogs)

11. van Mil, Loek (Curaçao Neptunus)

12. Oduber, Ryan (Boston Red Sox, Rookie League)

13. Pawelek, Mark (free agent)

14. Ploeger, Jim (HCAW)

15. Stuifbergen, Tom (DSS)

16. Sulbaran, Juan Carlos (free agent)

17. Yntema, Orlando (Curaçao Neptunus)



Catcher

18. Boekhoudt, Gianison (Curaçao Neptunus)

19. Ricardo, Daschenko (Lincoln Saltdogs)

20. Tromp, Chadwick (Cincinnati Reds, Class A-Advanced)



Infielder

21. De Caster, Yurendell (free agent)

22. van der Meer, Stijn (Houston Astros, Rookie League)

23. Profar, Juremi (Texas Rangers, Class A-Advanced)

24. Schoop, Sharlon (Baltimore Orioles, Double-A)

25. Smith, Curt (Lincoln Saltdogs)

26. Urbanus, Nick (L&D Amsterdam)

27. Wawoe, Gianfranco (Seattle Mariners, Class-A Advanced)



Outfielder

28. Garia, Chris (Hoofddorp Pioniers)

29. Kemp, Dwayne (Curaçao Neptunus)

30. Sams, Kalian (free agent)

31. Oduber, Randolph (Lincoln Saltdogs)