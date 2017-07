Seleccion di landamento sincronisa ganado absoluto

Recientemente e seleccion den e deporte di landamento sincronisa a competi den e campeonato grandi di Central American and Caribbean Amateur Swimming Confederation, CCCAN na Trinidad & Tobago. Nos landadonan di synchro mester a midi forza contra di paisnan manera Barbados, Cuba, Corsow, Guadelope, Guatemala, Jamaica, Panama, Mexico y Republica Dominicana. Mester bisa cu e resultado tabata fenomenal unda Aruba ta resulta e ganador absoluto di e campeonato triunfando cu casi tur premio. Na banda cu Aruba a bira e Overall Champions Synchro CCCAN 2017, nos damitanana conkista tambe varios premio individual, duo y team den nan respectivo categorianan.

Aruba ta bira Team Champion den 12 & under cu Avigale Tromp medaya di Oro den figures, solo, duet, team, Mikayla Morales Sequera cu medaya di Oro den duet y team, Ariana Dijkhuizen cu medaya di Oro den team, Abigail Sanchez Peña cu medaya di Oro den team, Ambar Silva cu medaya di Oro den team, Zahira Varis cu medaya di Oro den team y Edianne Croes cu medaya di Oro den team. Tambe nos muchanan ta bira Team Champion den 13 -15 cu Kainah Croes medaya di Oro den solo y duet y Meghan Tromp cu medaya di Oro den solo y duet. Den e categoria 16-18, Abigail de Veer ta logra medaya di Oro den figures y solo. Tambe den Team Champion 16 -18 Aruba ta keda na di dos lugar cu Abigail de Veer y Maryjane Wong. Aki nos por mira cu un bez mas e deporte di landamento sincronisa di Aruba ya pa varios anja ta domina e deporte den e region di Caribe.

Lotto, e Loteria di Aruba cu pa medio di Comision di Subsidio ta subsidia e deporte Arubano ta felicita e delegacion di landamento sincronisa pa titulo maximo conkista den e campeonato CCCAN na Trinidad and Tobago.

Cumprando weganan di Lotto, e Loteria di Aruba bo ta contribui na deporte riba nos isla. Meta di e fundacion ta pa organisa loteria, cambia bida di su hungadonan y na mes momento inverti den deporte local pa medio di donacionnan na e Comision di Subsidio.