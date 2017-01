Seis trahado di ex Aura Casino no ta tuma 4 luna di salario

Despues cu un aña a pasa cu trahadonan di aura casino a keda cla pa habri e porta back di e casino pero 6 di nan a dicidi bay corte paso nan no ta di acuerdo cu e placa segun Sr. Hubert Dirks di FTA.

E compania a declara cu nan lo habri, pero FTA tabata tin un Caso den Corte, pa seis trahado cu nan lo bay di acuerdo cu loke compania, Island Gaming a ofrece nan, cual ta 4 luna di salario pa e un aña cu nan a keda na cas. Tambe e CAO si un compania nobo ta tuma e negoshi over e ta tuma e derecho di trahado tambe. Esey kiermen cu e compania meter cumpli cu e CAO y esey kiermen service allowance, cual ta encera e pago dobel mas e cesantia.

Den e caso aki lo a papia di diesdos luna mas, un otro diesdos luna mas cu lo ta un suma basta bon di placa cu tur e trahadonan cu no a keda traha mester a haya. Ta seis trahado cu a bisa cu nan no ta tuma e cuater luna di salario pa cual nan bay Corte. E caso lo continua dia 7 di Februari.

Na prome luga, FTA a haci hopi esfuerso. E trahadonan a protesta varios biaha, a reuni cu minister, varios di nan, na diferente ocasion, mescos ta e caso cu mediador di Gobierno. Ta danki na e trahadonan cu nan a para fuerte, cu a pesar cu tin un ley cu ora un negoshi pasa pa un doño nobo, e tin cu tuma e derecho di e trahado tambe ta inclui. Pero e dunado di trabao no kier compronde esaki, e ley ta pero nan no ta respeta esaki.

FTA no ta compronde dicon dunado di trabao ta traha asina. Kisas mester haci e ley mas fuerte, pa loke ley ta bisa cu mester wordo cumpli cun’e. No ta na Aruba so ta asina, na Hulanda. Y dicon na Hulanda si e ta wordo cumpli cun’e y na Aruba no.

E casino lo mester habri pronto, aunke e ta poco curu. Pero ta comprendibel ya cu mester pone tur e mashinnan na nan luga. Ya e trahadonan ta papia cu nan tin trabao. Ta un total di 26 trahado a keda cu nan trabao. Aunke mester bisa cu e casino ta keda chikito, pero e ta suficiente pa e draai y ohala den futuro por bira mas grandi.

Gobierno tin responsabilidad, e politiconan tin responsabilidad pa analisa y evalua e leynan aki pa wak cu di berdad esakinan no pasa. Den futuro y kisas mas cerca cu hopi ta pensa, tin otro casinonan cu por haya nan mes den problema. Politiconan mester tuma nan trabao hopi mas na serio y haci nan trabao manera pueblo ta spera di nan. Asina Sr. Dirks, Presidente di Sindicato FTA a declara.