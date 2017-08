Seis hoben mas a finaliza programa Formacion Social

Dialuna mainta seis hoben di Grupo 10 di Formacion Social a ricibi nan certificado for di man di Prome Minister Mike Eman, e persona cu a bini cu e iniciativa aki, un bunita programa cu ta yuda hobennan na momento cu nan ta un poco perdi den bida y no sa e rumbo pa tuma.

Formacion Social a cuminsa cu apoyo di Hulanda y awor e ta wordo carga door di Gobierno di Aruba cu apoyo logistico di Marinierskazerne. Pa awor mas cu 100 hoben a finalisa e programa cu a yuda nan tuma e decision si nan ta sigui bay scol, of ta dicidi di drenta e proceso laboral. Un di e hobennan di Grupo 10 ya caba a haya trabou mientras cu algun otro ta e busca y e otronan a dicidi di sigui capacita nan mes mas ainda.

E hobennan cu ayera a finalisa cu exito e programa tabata Hector Manuel Carty; Randy Robert de Cuba; Ramsey Geerman; Joshua Heyer; Steven Maduro y Jorman Muñoz. Prome cu nan a ricibi e certificado, nan a scucha palabranan hopi alentador di Pastor Teo Orman, kende ta traha cu Formacion Social desde e segundo grupo cu guia spiritual. E discurso tabata uno tabata yena di motivacion y a duna nan e conseho pa nunca den e bida aki laga nada depende di suerte of mala suerte. “Hopi hende ta kere cu bida ta trata di suerte of mala suerte. Awe bo no ta aki pa suerte, abo t’aki pasobra bo a cumpli un aña cu e compromiso cu bo a tuma y di e mesun manera mester sali bay pafo. Bo no por biba depende di suerte, tur loke cu bo a siña ta pa bo practica den un mundo cu tin necesidad di hendenan prepara cu no por depende di suerte of mala suerte,” Orman a bisa e hobennan.

Commandant Timon van Dishoeck a bisa e hobennan pa semper den nan bida corda riba e tres lemanan cu por lesa tur caminda den Marinierskazerne: Forsa, Union y Dedicacion. Tur e tres balornan aki “boso hobennan tabatin mester pa pasa e prome fase di e formacion. “Combina esaki cu e orguyo cu Arubianonan semper ta sinti pa boso bay dilanti. Nos ta contento cu nos di Marinierskazerne por a duna nos contribucion na formacion di e hobennan aki.”

Ramsey Geerman, den nomber di su compañeronan, a gradici tur cu a guia nan durante e aña di Formacion y Prome Minister Mike Eman cu a bini cu e programa pa “yuda nos cu ta wordo yama cabes duro”. El a bisa cu nan no ta esnan cu e miho imagen na Aruba, pasobra ta wordo yama mucha di caya door di nan tatuahe y piercing. “Nos ta futuro di Aruba, y nos kier a mustra cu nos por, maske cu nos tin tatuahe of piercing. NO ta e imagen so ta haci kendenan nos ta, pero di nos curason tambe cu ta bati den nos pecho y mente, cu ta pone nan yama nos cabes duro pero cu a yuda cu nos a caba e programa. Mi ta hopi gradicido na e docentenan, kader y Prome Minister. Nos ta bay demostra nos sociedad kico tur nos por.”