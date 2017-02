Segun ley no por pone sushi riba caminda publico

Despues di e temporada di awasero, hopi sushi a keda acumula, y door di esaki hopi hende ta saca nan sushi pone riba acera, cual ta caminda publico. Sr. Marlon Pieters, di Bureau City Inspector ta splica.

Hopi hende ta bisa cu ta acera, pero segun Sr. Marlon Pieters, una bes cu e ta ariba acera ya caba e ta ariba caminda publico. E ta forma un mahos bista, e ta trece bestianan cu ta bin y riba dje ta haci invitacion na cualke otro hende di bario of otro caminda, pa bin dump e sushi dilanti cas. Aki e doñonan di cas no por rabia, ya cu nan mes ta invita otor hende haci esaki.

City Inspector ta haci un suplica pa ora di haci limpi, si no tin intencion di hib’e dump of ta bay benta esaki afo, no sacanan pafo di cura. Tin hopi compania cu por duna servicio, pero e cliente mester sa cual e ta scoge, pero atrobe no lag’e tira pafo y Buraeu City Inspector ta haci recorido den bario y ta hopi biaha nan ta wak e sushinan tira dilanti cas.

Tin un ley pa sostene pa no tira sushi ariba caya, Openbare Weg Vervuiling, es decir no por susha caminda publico zomaar. Asina cu saca sushi pafo di cura, esaki ta Openbare Weg Vervuiling. Logicamente City Inspector ta papia cu e habitantenan, y hopi biaha ta haya bon cooperacion di parti di e mesun habitantenan. Sr. Pieters a splica cu si Bureau City Inspector bin haci limpi, y bay cu e sushinan aki, cual ta wordo haci door di Serlimar, esaki ta core pa cuenta di e doño di cas.

Si bo tin hopi sushi miho cos ta busca un hende of compania pa busca esaki luga di tire riba caminda publico. Aunke esaki tin su gastonan. Tene cuenta cu depende di e sushi unda ta bay tir’e , e doño di cas lo mester paga e gastonan di esaki.

Ultimo temponan, Sr. Pieters a splica cu Aruba a progresa pa loke ta sushedad, aunke aki aya toch ainda ta haya e mesun luganan cu ta wordo susha di nobo. City Inspector t’ey pa duna un man, duna conseho y den mesun sentido, nan t’ey tambe pa molestia pa tene e luga. Pero si mester bisa, cu en general, segun City Inspector, Sr. Pietersz, Aruba ta limpi.