Segun homber Chines nan a maltrate y horta su celular

Diadomingo den careda di 12’or marduga un homber chines ta yega na e security di Renaissane Market Place y declara cu nan a horte y batie. Di biaha e personal di security a pidi polis unda patruya di Oranjestad a presenta na e sitio.

No por a saca mucho informe for di e homber debi e ta papia Chines y no por a comunica na papiamento. Ambulance a presenta atende cu e victima y e no kier bay hospital su cas na San Nicolas e kier bay. E tabat solamente bisa autoridad nan a horte, dal e y bay cu su celular.