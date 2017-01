Segun Dangui Oduber di partido MEP: Lotto pa deporte no ta pa DEPORTE sino Lotto pa Canada!

Ta obvio y bisto cu e gobierno di Mike Eman a pone deporte na ultimo luga den e lista di prioridadnan di gobernacion. Nunca antes deporte a wordo neglisha di e manera aki y e facilidadnan deportivo ta muestra di esaki. Ningun di e facilidadnan a wordo manteni ni renoba y mucho menos a pone atencion na deporte. E situacion di stadionnan manera Guillermo Prospero Trinidad y Frans Figaroa ta den un estado di decadencia y deteriorio. E yerbe artificial mester wordo cambia, tribune ta den cay den otro, wayanan ta kibra y e luznan no ta funciona optimalmente. Ta tristo y lamentabel con deporte ta wordo maltrata pa e gobierno aki. E situacion aki a cuminsa na momento cu Lotto pa Deporte a wordo entrega den man di Canadian Bank Note. Tur entrada cu Lotto pa Deporte ta genera y cu den pasado tawata wordo inverti den deporte a wordo poni den man di Canadian Bank Note. Gobierno di AVP bao maneho di Richard Visser na aña 2012 a cera un acuerdo cu Canadian Bank Note pa traspasa tur entrada di Lotto pa nan y laga nan maneha Lotto pa Deporte for di Canada. Un decision robes y un decision cu a perhudica deporte enormemente. Mester tin basta hende cu a saca beneficio propio for di e acuerdo aki pasobra Lotto pa deporte ta genera miyones di florin y nos NO ta mira esaki bek den deporte. Pa haci e situacion un tiki mas pio, e gobierno di AVP a haya ta bon pa cera un acuerdo cu e grupo Canades pa 15 aña. Pais Aruba ta mara na 15 aña di contract cu Canadian Bank Note cu ta strica miyones di florin sin cu deporte ta mira esaki. Pa nos pueblo haya un bista y un idea cuanto placa e grupo aki ta strica ta bon pa nos informa pueblo cuanto entradanan di Lotto pa Deporte ta. Lotto sigur ta genera 45 miyon florin pa aña. Di e suma aki Canadian Bank Note mester paga e gastonan operacional di Lotto, e mester paga tur e premionan y tambe duna 3 miyon na e subsidie commissie cu na su turno ta duna placa na tur e fundacionnan di deporte. E grupo aki sigur ta kere cu 15 miyon florin di ganashi cu lo mester a wordo inverti den deporte Arubano. Placa di Lotto pa deporte a wordo usa pa esunnan di e directiva biaha rond mundo, pone camara di siguridad na nan cas siendo cu esunnan cu ta bende e Lotto mas pa genera entrada pa nan, NO ta haya ningun tipo di siguridad.

Ta cuanto deportista mester bende rifa pa yega na fondo. Ta mayoria di e clubnan na Aruba no tin fondo pa drecha y mantene nan facilidadnan. Tin deportenan cu ta wordo lubida por completo. Nos mester percura pa inverti tur entrada di Lotto den deporte. No por ta asina cu Canadian Bank Note ta strica anualmente 15 miyon florin pa aña y aki na Aruba nos deporte ta den decadencia. Gobierno di Aruba ta sponsor team di hockey Hulandes 250.000 florin y Lifida na Aruba ta haya 110.000 florin.

Den e ultimo 4 añanan, desde cu e acuerdo a wordo firma deporte Arubano a perde 60 miyon florin cu mester a yuda construi, drecha y mantene tur facilidad aki na Aruba.

Nos kier garantisa y haci e compromiso cu e pueblo votado cu cada voto pa MEP ta un voto pa inverti mas den deporte y pone deporte y deportistanan na prome luga. No solamente nos lo percura pa tur club deportivo haya yerbe artificial (turf) sino tambe percura pa facilidadnan wordo manteni y tambe pa deportistanan haya e atencion y fondonan necesario.