Secuencia pa Calypso & Roadmarch Infantil Y Hubenil 2017

Siguientemente SMAC ta presenta e lista di secuencia di participantenan pa Calypso & Roadmarch Infantil y Hubenil 2017.

Edad 4-8 Anja

1. Michelyenne Raphaela Nomber Artistico: Queen Mich

Titulo Roadmarch: Big Bird

Composer: Ralph Godett

Arranger: Ralph Godett

Edad: 7 aña

2. Eden Daniel Alexander Antersyn Nomber Artistico: Prince Spider

Titulo Roadmarch: Swingin

Composer: Carl Roosberg

Arranger: Carl Roosberg

Edad: 7 aña

3. Quanisha Sampson Nomber Artistico: Queen Quani

Titulo Roadmarch: We jamming loco loco

Composer: Dolfi Richardson

Arranger: Dolfi Richardson

Edad: 8 aña

4. Noah Kelly Nomber Artistico: King Noah

Titulo Roadmarch: The Train

Composer: Johnathan Thiel

Arranger: Johnathan Thiel

Edad: 5 aña

5. Ivy-anne Rose Isai Bryson Nomber Artistico: Queen Ivy

TituloRoadmarch: Just join Me

Composer: Hendry Tromp

Arranger: Hendry Tromp

Edad: 7 aña

6. Reanne Ras Nomber Artistico: Princess Reanne

Titulo Roadmarch: Mi Tata su Truck

Composer: Dolfi Richardson

Arranger: Dolfi Richardson

Edad: 7 aña

1. Iyailah Nashma Pamela Stamper Nomber Artistico: Queen Nash

Titulo Roadmarch: Subi e Bon Caminda

Composer: Claudius Phillips

Arranger: Claudius Philips

Edad: 12 aña

2. Justin Valdez Nomber Artistico: King Nutz

Titulo Roadmarch: Soca Trance

Composer: EdselynFigaroa

Arranger: Dimitri Frans

Edad: 12 aña

3. Rakesh Persaud Nomber Artistico: Mighty Rak

Titulo Calypso: Believe in Myself

Composer: Ronwayne Kock

Arranger: Ronwayne Kock

Titulo Roadmarch: Celebration

Composer: Ronwayne Kock

Arranger: Ronwayne Kock

Edad: 12 aña

4. Emely Thode Nomber Artistico: Princess Emy

Titulo Roadmarch: Push the Carnival Higher

Composer: Mighty Jaoul

Arranger: Mighty Jaoul

Edad: 10 aña

5. Zyquelo Guerrero Nomber Artistico: Young Z

Titulo Calypso: Ta un Mucha mi Ta

Composer: Vivianne Jansen

Arranger: Richardson

Edad:10 aña

6. Elyse-marie Naomi Jansen Nomber Artistico: Queen Lizy

Titulo Roadmarch: Bachanal

Composer: Valentino King

Arranger: Valentino King

Edad: 11 aña

7. Zoe Boekhoudt Nomber Artistico: Queen Zoe

Titulo Roadmarch: Carnival is On

Composer: Idris Boekhoudt

Arranger: Idris Boekhoudt

Titulo Calypso: Teach Me

Composer: Sigmund Jandroep

Arranger: Idris Boekhoudt Edad: 9

8. Lacey Albus Nomber Artistico: Dancing Princess

TituloRoadmarch: Transformers in D Party

Composer: Maiky Oliva

Arranger: Rodney v/d Biezen

Edad: 12 aña

9. Xenon FernandesOrfao Nomber Artistico: Mighty Xenon

Titulo Roadmarch: Show me what you got

Composer: EdselynFigaroa

Arranger: Mark Maduro

Edad: 11 aña

10. Jodrick Rothmar Tylon de Cuba Nomber Artistico: Mighty Brown Sugar

TituloRoadmarch: Do as I do

Composer: Fredrick Bernabela y Valentino King

Arranger: Trevor

Edad: 10 aña

11. Xenon Daal Nomber Artistico: Prince Talent

Titulo Calypso: What’s going miss

Composer: Danilo Vrolijk

Titulo Roadmarch: SocaPartha, we are going in with you

Composer: Danilo Vrolijk

Arranger: Alex Odor

Edad: 11 aña

Edad: 13-17 Anja

1. AshanteeXarletteAphricaMartus Nomber Artistico: Queen Aphrica

Titulo Roadmarch: Up in the Air

Composer: Valentino King

Arranger: Valentino King

Edad: 13 aña

2. Sakandi D’yesha Chandler Nomber Artistico: Queen Kandi

Titulo Roadmarch: Work Raw

Composer: Uranis Boekhoudt

Arranger: Uranis Boekhoudt

Edad: 14 aña a

3. Zyqu Guerrero Nomber Artistico: King Z

Titulo Calypso: Rubiano Bo Ta

Composer: Dolfi Richardson

Arranger: Dolfi Richardson

Titulo Roadmarch: Awa ta Basha

Composer: Dolfi Richardson

Arranger: Dolfi Richardson

Edad: 15 aña

4. Gerline Heyliger Nomber Artistico: Queen Lintje

TituloRoadmarch: My time will Come

Composer: Tony Mingo

Arranger Rocky Everon

Edad: 16 aña

5. Kashawn Schmidt Nombe rArtisticoK’shawn

TituloRoadmarch; Too Young

Composer: Urmain Dinzey

Arranger: Urmain Dinzey

Edad: 13 aña

6. Travis Tucker Nomber Artistico: Tiptoe

Titulo Roadmarch: Jam like a Mannequin

Composer: Antoni Gario

Arranger: Antoni Gario

Edad: 14 aña

7. Roshendra Figaroa Nomber Artistico: Singing Chenda

Titulo Roadmarch: Indian Girl

Composer: Kenny Meyers

Arranger: Eddy James

Edad: 13 aña