Sea Salt Grill su menu pa e siman aki

Sea Salt Grill ta invitabo pa bo menu di siman. No Lubida! Den aña 2018, 30% riba tur plato principal pa local, henter dia! Yama na 2800029 haci bo pedido.

AFL.15,- lunch special @Sea salt grill

Siman di 28 mei-1 juni,2018!

🔥 Diaranzon 30 mei

* Carbi stoba

* Stir fry fish with veggies and cashew nuts

🔥 Diahuebs 31 mei

* Spicy Sweet and sour fish

* Penne Chicken parmesan

🔥 Diabierna 1 juni

* BBQ ribs

* Breaded fish

Tel: 2800029

