Scolnan basico ta ricibi metodo pa preveni abuso di mucha

Diamars ultimo, Minister di Enseñansa Michelle Hooyboer-Winklaar a ricibi Daniel Tecklenborg, Director di Cede Aruba, Rose-Marie Provence di Fundacion Muchila Creativo y Carmen Kock-Herrera, Director di Grupo Teatral Kibrahacha y Stichting PROTEA, den cuadro di introduccion di e metodo pa prevencion di abuso di mucha cu lo aplica na tur scol di Aruba.

Alumnonan di klas 3 y 4 di tur scol basico lo ricibi informacion tocante e tema di abuso, cu e meta pa conscientisa muchanan kico ta abuso y pa traha riba pa prevencion di abuso di mucha.

Desde aña 1994 Famia Planea a acerca Carmen Herrera pa skirbi un obra teatral educativo pa siña muchanan con pa preveni abuso sexual. Cada 6 aña ta presenta e obra aki pa un generacion nobo bou oranan di scol, cu colaboracion di UNOCA y CEDE Aruba. Ademas Departamento di Cultura a percura pa transportacion di e muchanan pa Cas di Cultura. Rose-Marie Provence for di principio a tuma e parti musical na su encargo.

Na aña 2013 Carmen Herrera a acerca CEDE Aruba pa ayudo financiero pa por publica un buki di su storia musical educativo “E Herencia”. Rose-Marie Provence a conseh’e pa compaña e buki cu material educativo poni den un lespakket. E slogan: Bisa NO! Core bay! Bay Keh’e! ta e punto di salida di e lespakket. Na juni 2016 maestronan di scolnan publico y Catolico a haya oportunidad pa mira e obra teatral y na final nan a ricibi henter e pakete di material educativo digital. Na September 2016 a acerca CEDE Aruba pa por print e manual pa maestronan, buki di tarea pa alumnonan y “praatplaatjes” educativo. E scolnan lo ricibi e bukinan y plaatjes educativo y e lesnan por cuminsa.

Minister di Enseñansa Michelle Hooyboer-Winklaar a keda sumamente impresiona y Gobierno lo percura pa tur mucha di klasnan 3 y 4 di scol basico ricibi un buki di tarea. Di e forma aki mayornan por ta mas envolvi den e proceso di educacion sexual cu e mucha ta ricibi na scol y nan por elabora tambe na cas riba e topico. Hunto por crea un ambiente di confiansa y saludabel pa nos muchanan.

E problema di abuso sexual ta mas grandi cu hende ta kere. E no ta keda un problema pa e mucha so cu a of ta pasa aden, sino e ta un problema cu ta toca henter comunidad. Trahando hunto nos por logra minimalisa e problema aki. Laga nos tur duna e mucha un man riba su caminda pa un miho mañan.