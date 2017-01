Santa Rosa y Aruba Reef Care yudando cu investigacion marino

Recientemente a inicia un estudio cientifico cu ta tumando luga den nos awanan rond Aruba. Ta trata di un estudio innovativo, usando metodologia di mas moderno pa asina haya cifranan di populacion di pisca, usando camaranan di video.

Tabata sr. Martin de Graaf Ph.D.di IMARES, e instituto Hulandes pa investigacion di lama cu ta investigador principal pa e islananan Hulandes cu a contact sr. Byron Boekhoudt, M.Sc. di Santa Rosa como tambe Aruba Reef Care Foundation cu e peticion pa coopera den e estudio unico aki pa nos isla. Mesora e cientifico local a considera e posibilidadnan y a entama e procesonan necesario pa logra cuminsa e trabounan. E studiantenan Miranka van Breugel y Gian Nunes di Universidad di Groningen, lo ta esnan encarga pa ehecuta e trabounan durante e proximo lunanan na Aruba. sr. Castro Perez di LVV y Aruba Reef Care Foundation, Edson Kelly y Karel Renny Jacobs lo ta e miembronan cu lo ta completa e team haciendo e trabounan necesario tanto na tera como na lama.

E estudio ta haci uso di metodologia mas recien desaroya pa sondeo di poblacion di piscanan, esta BRUV cual ta para pa Baited Remote Underwater Video cu ta simplemente usa haas pa atrae piscanan y video di cu ta filma pisca. Particularmente tribon y manta of chucho ta di interes pa e estudio aki, pero tur otro pisca cu lo sigui e haas lo ser conta. Durante curso di e estudio e grupo lo ta encarga pa tira 150 pa 160 drops, esta baha e camaranan na profundidad di 20 y 40 meter pa haci nan coleccion di dato. E trabou ta encera colecta cabes y caycay di preferiblemente Tuna pa haya usa como haas. Esaki ta keda usa pa cada biaha cu baha un camara cu ta filma mas of menos 1 ora y mey na su posicion y despues ta busca esaki. Pa dia lo tira minimo 3 te na un maximo 12 camera pa coleccion di datos. Despues lo analisa e videonan pa estima e poblacion di diferente especie di pisca rond di nos awanan y subsecuentemente y pa prome biaha den historia compara esakinan cu datos di otro islanan ruman.

Pa sr. Boekhoudt y e team local, ta un continuidad di e trabou na Santa Rosa y Aruba Reef Care Foundation pa loke ta investigacion, maneho y proteccion di e bunita lama di Aruba. Pa tur, sin excepcion e cooperacion entre diferente instancia lo ta fructifero, explorando e sin fin di potencial di nos lama cu ta duna nos isla tanto cuminda, proteccion, recreacion y un escape pa medio di su inmensidad blauw transparente. Santa Rosa ta contribui na varios estudio cooperando cu hopi instancia durante henter aña, tanto tocante pesca, bida marino como tambe e lionfish. Hopi informacion ta disponibel riba nos web site of via di nos newsletter noti-rosa. Tuma contacto cu nos pa mas informacion.