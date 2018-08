Santa Rosa y Apicultornan pa cu conservacion di nos Abehanan

Departamento di Agricultura. Cria y Pesca –Santa Rosa, semper dunando sosten no solamente na Agricultura, Cria di Bestia y Pesca pero awendia tambe mas conciente di e importacia di e conservacion di nos Abehanan local. Esaki sigur ta uno hopi importante mirando cu si no tin Abeha no tin Polonisacion cu e resultado cu no tin produccion. Siplemente nos mester di nan.

Nos seccion di Apicultura durante e ultimo ananan a crea habitad pa e abehanan rescata tanto ariba tereno di Santa Rosa como tambe na dos otro tereno strategicamente escohi, pa por monitor nan desaroyo den e diferente areanan. Na e momentona aki nos mes no ta dunando e servico di busca abehanan den caso cu tin molester, pero a jega na un convenio cu Apicultornan local pa hunto concientiza y juda proteha e insectonan importante aki. Awor cu tin un mihor cooperacion entre Santa Rosa y un grupo di Apicultornan local, a mira e nececidad tambe pa traha ariba un maneho den forma di un Bijen Verordening, cu e meta pa mediante leynan, juda proteha e sobrevivencia di e Abehanan.

Awe mainta, Sra. Maduro, Directora pa Santa Rosa conhuntamente cu Sr. Falconi, Apicultor pa e Departamento a reuni cu e grupo pa scucha kiko ta nan ideanan y tambe pa mira con hunto por traha ariba un plan integral cu lo sirbi pa structura y proteha e practica di Apicultura y alavez pa sondea posibilidad nan con pa actua den situacionan di emergencia, sin afecta e sobrevivencia di e insectonan. Esaki ta pa por yega na un mihor maneho, proteccion y conservacion di Abeha. A discuti diferente puntonan di atencion cu mester wordo teni na cuenta cu ne den e “Bijenverordering”, especialmente ariba e parti di prohibicion di uza cierto pesticipanan cu por trece bida di e Abehanan den peliger. Lo incorpora tambe por ehempel con y ki tipo di accionnan cu mester wordo tuma pa segura nan existencia. Tur esaki lo wordo acompaña cu programanan di concientisacion di nos Abehanan.

Apicultornan presente durante di e reunion aki tabata sr. David Ferreira, sr. Daniel Barros, Jhonny Falconi encarga cu e seccion di Apicultor di Santa Rosa y sr. Alvin Kock kende ta un agente policial pero su hobby ta Apicultor. Prontolo tende mas di e grupo ecarga aki kico ta e siguiente pasonan pa pone tur rekisito nan hunto riba papel y presenta esaki na Su Excellencia Minister Chris Romero encarga cu Sector Primario, pa e por discuti e tema aki hunto cu su coleganan pa por establece un plan completo cu participación y cooperacion di tur instancianan tanto gubernamental como priva, pa hunto por crea un miho calidad di bida pa e Abehanan di Aruba.

