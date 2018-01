Santa Rosa lo kier pa tin mas micro empresanan

Aña 2017 tabata un aña basta dificil, aunke cu awa a yobe un tiki. Sra. Nathaly Maduro, di Santa Rosa ta amplia mas ariba esaki.

Pero pa 2018 Santa Rosa ta keda positivo y lo bay tin diferente cambionan positivo, unda cu lo bin cu par di proyectonan nobo. Pero e mercado di e aña aki ta Dia di Betico, dia 25 di Januari. E ta bay ta un tiki mas trempan cu normal. Lo cuminsa 8’or di mainta te cu 1’or di merdia. Ariba e dia aki ta bay tin hopi actividad y no ta e meta di Santa Rosa pa stroba e otro actividad. E coleganan cu ta traha e dia aki, lo haya oportunidad di sali cu nan famia.

Mas aleu, Sra. Maduro a sigui bisa cu a duna realse na e parti cu Aruba ta asina berde, cu hopi di e matanan di fruta ta den cosecha, Santa Rosa a dicidi di organisa e mercado den e seccion di frutales, bou di tur e matanan na Santa Rosa. E biaha aki lo tin hopi luga di para auto, ya cu no lo uza e parti unda tin asfalt, pero ta concentra unda ta bende matanan di fruta. Tin diferente productor cu lo bin cu nan berduranan, nan frutanan. Lo bay tin carni, nan ta spera cu nan por haya e biaha aki un par di piscado pa aporta cu nan pisca fresco, pero tambe frutanan natural cu semper Santa Rosa tin. Tambe lo t’ey algun artesano cu lo ta presente durante e mercado pa bende nan productonan.

E aña aki, lo mester bira un aña caminda cu kier haya informacion concreto di nan. Kico ta e tipo di servicio cu eigenlijk Santa Rosa mester di dje, y con pa yuda e clientenan miho ainda. Un di e sugerencianan cu a bin dilanti, ta cu nan kier wak mas curso pa e comunidad. Di parti di Santa Rosa, nan ta ripara cu nan tin un interes enorme pa loke ta plantacion. Tin hopi famia cu ta planta bek y tin hende cu tin e deseo pero no tin e conocemento. Sra. Maduro a reuni cu minister, y e minister ta habri pa e idea di cuminsa cu nan programanan bek di Santa Rosa. Mediante e tipo di esfuersonan ey tambe, bo ta yega no solamente na e productor, ni esunnan cu eigenlijk ya conoce caba, e diferente responsabilidad di Santa Rosa, pero ta motiva hendenan nobo, cu kisas no a pensa ainda cu nan tambe lo por aporta, produci algo. E idea finalmente ta pa tin mas micro empresanan pa apoya e sector primario.