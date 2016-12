Santa Claus ta renoba su licencia di piloto na Canada

CANADA – Papa Noel, conoci tambe como Santa Claus, a renoba cu exito su licencia di piloto comercial, aprobando un examen skirbi ademas di control di slaud – aunke cu e tin nivelnan halto di sucu – por bula pa pasco, departamento di transporte di Canada a bisa diahuebs.

Papa Noel a ricibi e renobacion for di man di e minister di transporte, Marc Garneau, un ex astronauta, segun un video publica riba Twitter door di Transport Canada.

“Mi tin bon noticia, un biaha mas bo a destaca den bo examen di piloto asina ta aki bo tin bo certificado,” Garneau a bisa un homber bisti cu un trahe cora cu piel y un sombre y handschoen preto.

E video ta mustra e anciano completa un examen di vision, componi pa e leternan H OP y entregando un muestra di urina.

“Bo salud ta bon. E nivelnan di sucu ta un tiki halto, pero bo tin autorisacion, aisna ta bon noticia,” Garneau a bisa Papa Noel, kende a responde cu su tradicional hari.

Garneau tambe a adverti Papa Noel riba distrui ora di core: “solamente corda, no uza bo celular of manda mensahe mientras cu bo ta coriendo e slee den shelo.”

