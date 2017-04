Sanger hoben por mehora e celebro bieu?

Un estudio nobo ta sugeri cu sanger hoben por alberga pista di un “fuente di hubentud” pa celebronan mayor.

E investigadonan a afirma cu sanger di lombrishi humano, aparentemente a yuda reverti e perdida di memoria den raton cu un edad avansa.

E hayasgonan ta sugeri cu algo cu tin den e sanger hoben, ta importante pa mantene e agudesa mental.

Pero ningun hende ta bisando cu e sanger di lombrishi ta un “magic potion” contra Alzheimer y otro formanan di demencia.

Di un banda, cualkier efecto observa den e ratonnan bieu por ta no lo por produci den sernan humano

Na luga di esey, e hayasgo por prepara e tereno pa creacion di medicamentonan nobo cu lo dirigi e proceso di demencia, e autor principal di e estudio, Joseph Castellano, profesor di neurologia den e Facultad di Medicina di e Universidad di Stanfrod.

“Parti di loke ta haci cu esaki ta emocionante, ta cu ta sugeri cu tin un mayor comunicacion entre e sanger y e celebro di loke nos tabata pensa,” Castellano a señala.

E estudio ta basa riba un trabao previo realisa pa e mesun ekipo di Stanford. Den dicho trabao, investigadornan a haya cu ratonnan bieu di laboratorio a experimenta mehoracion a partir di e infusionnan di plasma (e parti likido di sanger) di ratonnan hoben.

En concreto, ratonnan bieu a mustra mehoracion den aprendisahe y den memoria. Esaki a midi pa e capacidad di realisa tareanan manera move den un laberinto of traha un neishi.

E obhetivo di e estudio nobo, segun Castellano, ta pa mira si e inyecionnan di e plasma humano administra na ratonan por tin algun efecto parecido.

A resulta cu si nan tabata tin, por lo menos ora cu e plasma a bin for di lombrishi.

E plasma di e adultonan hoben tabata tin un impacto menor. Y e plasma di e adultonan mayor di 61 pa 82 aña, no a produci ningun beneficio.

Esaki a hiba na un pregunta fundamental: Ki tin den e sanger di lombrishi cu ta haci’e special?

Investigadonan a haya evidencia cu por ta un proteina yama TIMP2. Tin nivelnan halto di e mesun cos den e plasma di e lombrishi, el a señala, pero e ta reduci cu edad.

Ademas, e inyeccionnan di TIMP2 tabata tin mehoracion den e celebro di e ratonan cu un edad avansa di e mesun modo cu e plasma di lombroshi.

Castellano a afirma cu “tabata sorprendente” cu un solo proteina tabata tin tal efecto.

Fuente: Health Day News