Sancionnan imponi ariba PDV Holding ta impedi financiamento pa rehabilitacion di refineria

Diamars atardi Sr. James Cristman, Vice Presidente di Refinacion di Citgo a anuncia e slow down di e projecto di rehabilitacion di e refineria. E motibo principal pa esaki ta basa ariba e sancionan cu Office of Foreign Assets Control (OFAC), di U.S. Treasury Department a pone ariba PDV Holding, cu ta impedi e financiamento adicional pa e projecto.

Refineria di Aruba N.V. (RdA) di aña pasa a mustra Citgo su preocupacion ariba e progreso di e trabounan di e rehabilitacion y cu e impase cu e financiamento ta experencia door di e sancionan. Citgo a sigura cu e lo keda den contacto cu OFAC pa resolve e situacion mas pronto cu ta posibel y tambe a pidi cooperacion di Gobierno di Aruba. E slow down aki lo afecta e trabounan pa nos contratistanan (local y stranhero).

Trahadornan local di Citgo Aruba Refinery no lo ser perhudica door di e slow down aki. Ta di gran importancia pa Gobierno di Aruba, Citgo Aruba Refinery y Refineria di Aruba N.V. (RdA) traha hunto pa un solucion positivo pa bienestar di Aruba. Ta importante pa menciona cu e noticia aki no tin ningun efecto ariba e operacion di Fuels Marketing & Supply Aruba N.V. (FMSA), ni tampoco e ta afecta ningun stacion di gasolin.

FMSA ta e distribuidor principal di combustibel ariba nos isla, tanto pa stacionan di gasolin, companianan local, WEB Aruba N.V. y Aeropuerto. RdA como ehecutivo di e propiedadnan di refineria lo mantene comunidad di Aruba al tanto di cualkier informacion adicional.

