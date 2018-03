San Nicolas ta cansa di plan cu no ta materialisa

Mester bini cu plan den concreto pero cuminsa tuma accion si, segun Sr. Andres Hernandez, actual presidente di San Nicolas Business Association.

San Nicolas ta fada caba di tende di plan, cu ta keda na palabra so. Tin mester mas tanto di hechonan y actua, caminda cu San Nicolas Business Association lo kier retoma loke tabata existi caba. Ta trata di e festividad den promenade cu tabata tin tur diahuebs, e Caribbean Fest , unda cu nan lo sigui duna apoyo na tur e artistanan cu ta duna di nan parti. Pero esaki lo ta pa duna pa aporta den e parti cultural y artistico y de entretenimento nocturno so.

Actividad nocturno so no ta considera optimal pa cu e desaroyo completo den Districto di San Nicolas, unda cu lo mester keda rondea actividadnan cu lo por trece e flow tambe den oranan di dia y esaki ta loke tin mester.

Un plan pa trece mas turista na San Nicolas lo por ta un bon plan, pero tin hopi trabou pa haci riba e punto aki unda cu Presidente di San Nicolas Business Association a expresa den forma enfatico cu awor aki San Nicolas lo tin un imagen unda cu hende lo bay San Nicolas, cu un solo intencion y unda cu no por tapa e solo cu un dede riba e punto aki, cual ta prostitucion, cu lo mester traha riba dje.

Pa ultimo Sr. Andres Hernandez kende ta na cabes di San Nicolas Business Association pa mas cu 15 aña y ken ta e cabesante di e proyectonan cu lo por lanta nos San Nicolas, conclui cu e idea cu awor mas cu nunca esaki ta bay ta e salida cu stepnan chikito, pero lihe.

A kita for di San Nicolas un tool masha grandi, cual ta Fiscal Zone. E fundacion aki lo keda bringa pa adapta na e programa di gobierno nobo unda lo por bira un realidad pa trece negoshinan bek pa San Nicolaas, segun Sr. Andres Hernandez, di San Nicolas Business Association.

