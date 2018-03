San Nicolas mester di incentivonan comercial y residencial

E punto cu Sr. Croes a trece dilanti como economista, cu tin menos hende bibando na San Nicolas compara cu antes, y con lo por yega na e miho solucion den e punto di bista economico.

E refineria lo mester di menos hende pa traha. Pa Sr. Randel Croes, e prome conclusion unda cu pa lanta comercio lo mester trece hende na San Nicolas bek pa cuminsa crea mayor demanda, mas consumo y mas hende pa comercio.

Hende no lo bay bin for di Playa pa haci nan compras na San Nicolas y esey ta un realidad, caminda cu e solucion lo ta cuminsa trece hende pa biba bek na San Nicolas. Sr. Croes a sigui bisa cu mester probecha e caminda nobo unda hende lo por yega mas lihe na San Nicolas, anto riba esaki gobierno mester cuminsa otorga terenonan na San Nicolas mes.

Manera den area di Seroe Colorado unda cu den pasado a yega di tin 650 cas den su ocupacion mas halto, keto bay mayoria di e propiedadnan lo bin cu demolicion , unda cu por parti e terenonan aki den pida chikito na esun cu lo kier haya un propio cas anto haci un donacion di tereno manera habri y transparente anto na esun cu tin mester di dje tambe.

Un idea cu Sr. Randel Croes a presenta over di esaki ta pa traha conhuntonan residencial di casnan banda di e otro cu su respectivo entrada y salida, unda cu no lo wordo stroba pa loke ta trafico di auto.

San Nicolas a experiencia un exodo unda cu e generacion cu lo mester ta bibando awendia, a verhuis biba na otro bario. Tin a haya tereno caba na un otro bario, y unda cu e mayornan so a keda biba akinan. Lo por trece hende pa biba na San Nicolas, cu lo bay na e barberia, cumpra den e supermercado, enfin. E placa ta keda lora den San Nicolas mes. Hasta scolnan ta birando bashi, ya cu no tin suficiente mucha na San Nicolas pa ocupa tur e scolnan y tin mucha ta bay scol den otro bario.

Y esaki lo ta e perspectiva di Randel Croes como economista ta pa crea oportunidad di duna terenonan chikito, sea pa turista of hende local, unda cu lo por garantisa cu lo ta bay tin hende y progreso na San Nicolas.

Seroe Colorado ta un espacio grandi y banda di laman cu ta hopi cerca, cu lo ta un luga trankil unda cu tin un espacio asina pa biba lo ta garantisa un bon calidad di bida, anto den e sentido aki mester orienta cu lo por ta e base pa traha riba un plan asina di logra di trece hende pa biba bek na San Nicolas.

San Nicolas lo tin hopi bondadnan den e parti turistico unda cu lo hende lo por disfruta di un hermoso bista for di Lago heights te na Seroe Colorado, den caso contrario cu Palm Beach por ehempel cu lo ta hopi plat, y tur construccion na halto lo stroba e otro pa disfruta di e bista.

Contruccion di edifionan na Seroe Colorado lo por ta na 1000 meter di distancia for di lama y toch e hende lo por bay aprecia di e bista cu tin y esaki lo mester probecha y traha edificionan den un forma cu ni un lo bay stroba e otronan di e bista di lama y Sr. Randel Croes a bin cu e briyante aki unda cu lo por saca probecho di nos tremendo view cu San Nicolas ta ofrece pa cuminsa cu un proyecto manera esaki pa loke trata lanta cantidad di habitantenan y comercio .

Un boutique hotel tambe a wordo conseha pa e economista aki hopi aña pasa caba de algun di su rapportanan, unda cu por wordo desaroya pa hende local y esaki por mira tambe den e mercado di BNB, unda cu ta contempla e posibilidad pa tur e hende local cu tin cas propio caba den e areanan di Noord, Sta Cruz y Paradera .

Pa ultimo ta hopi interesante agrega cu Arubiano al fin lo por drenta den e mercado turistico cu a wordo nenga pa tanto aña. Districto di San Nicolas tin tur e condicionnan pa duna tereno of construi destino turistico manera hotel boutique unda cu sigur e Arubiano lo tin e capacidad pa drenta den mercado turistico tambe y hopi hende cu largo trayectoria den hoteleria lo por ta testigo di esaki, segun Sr. Randel Croes, economista.

