Salud: Deshidratacion

Ora cu bo curpa ta deshidrata e no tin suficiente likido pa funciona adecuadamente. Den un promedio, un persona diariamente mester di 3 kwart di awa (2.8 liter). Pero si bo ta den un luga unda ta haci hopi calor y cu bo ta wordo expone na solo, lo bo mester di hopi mas cu esey. Mayoria di hende salud por regula e awa den nan curpa. Sin embargo, e personanan mayor, muchanan chikito y individuonan cu condicionnan special (manera personanan cu mester tuma algun remedi) mester ta un poco mas cuidadoso.

Sintomanan di deshidratacion den adulto ta inclui:

– Sed

– Orina cu menos frecuencia di lo normal

– Orina di color skur

– Piel seco

– Cansancio

– Mareo y desmayo

E señalnan di deshidratacion den baby y muchanan chikito ta inclui boca y lenga seco, yora sin lagrima, no ta muha e pampers pa tres hora of mas, keintura halto y soño constantemente.

Si abo ta kere cu bo ta deshidrata, bebe cantidadnan chikito di awa, poco poco. Bebe hopi awa di biaha, ta yena e stoma y ta pone cu bo ta saca. E bebidanan deportivo por ta di gran ayudo pa personanan cu ta haci ehercicio den ambiente caluroso y ta perde mineral ora di soda. Evita cualkier likido cu ta contene cafeina.