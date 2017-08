Salario Minimo ta aumenta entrante 1 Augustus 2017

E suma di salario minimo pa un empleado cu tin 18 aña di edad of mas ta wordo ahusta entrante 1 di Augustus 2017 na Awg. 1.711,15,- pa luna y Awg. 399,10 pa siman.

Pa un empleado di 18 aña of mas cu ta haci trabou domestico den un residencia priva, e salario minimo ta bira Awg. 798,30 pa luna. Pa e empleado domestico cu ta traha 22 ora of menos pa siman, e suma di salario minimo lo bira Awg. 8,90 pa ora.

Como consecuencia di e ahustacion di e salario minimo e limite di salario pa aplicacion di e Ordenansa Laboral 2013 (Arbeidsverordening 2013) tambe lo subi entrante 1 di Augustus 2017. E Ordenansa Laboral 2013 ta e ley cu ta regla condicionnan di trabou manera entre otro e oranan maximo cu por traha pa dia of pa siman, dianan di sosiego, pago di overtime y pago riba dianan di fiesta.

E Ordenansa Laboral no ta aplicabel pa tur trahado pero ta conta solamente pa trahadonan cu ta cay bou di e limite di salario.

E limite di salario nobo lo bira entrante 1 di Augustus 2017, e salario minimo

(Awg. 1.711,15) x factor 2.3= Awg. 3.935,65. Esaki ta encera cu trahadonan cu ta gana un salario di Awg. 3.935,65 pa luna of Awg. 47.227,80 pa aña of menos, ta cay bou di proteccion di e Ordenansa Laboral 2013 y tin derecho riba tur e condicionnan di trabou stipula den e ley aki.

Departamento di Labor y Investigacion ta pidi tur trahado y principalmente dunadonan di trabou pa tene bon cuenta cu e cambionan aki.