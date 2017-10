SADA ta keda pendiente pa e gobierno nobo

Despues cu sindicato SADA tabata basta activo pa busca solucionan pa e Cuerpo di Aduana, Sr. Eduard Maduro ta splica kico ta e retonan cu e gobierno nobo lo bay tin pa cu e departamento aki.

SADA a keda cla cu un parti di nan reorganisacion, unda cu nan a keda cla cu e structura di salario cual tabata un paso hopi grandi cu nan a logra. For di 2012 cu nan a bay los for di Belastinkantoor. pero den e temporada cu nan tabata negocia esaki, nan a laga varios issues un banda. Waf, Airport, entre otro. Tin hopi cos cu ta keda tranca.

manera ta conoci, tabata tin eleccion y awo mester sinta warda pa sigui cu e combersacion y negociacion cu e siguiente minister. E coleganan ta preocupa pa varios puntonan. Barcadera ta keda un sumpiña den wowo di e Douane. Tambe tin un problema grandi na Airport, y varios biaha nan a pone trabao abao ora cu nan kier a bin cu verbouwing. a mustra nan cu prueba pa kico nan ta pensa cu e no ta funciona. Pero lamentablemente director di Cuerpo di Aduana a duna Triple A e greenlight pa cuminsa verbouw. Y awo nan ta den un situacion cu nan ta bibando cu nan ta wak cu e luga no ta bay funciona. E ta stroba e trabao di Douane masha hopi mes. Eynan ta caminda cu nan ta lamenta cu nan ta den un situacion cu nan no por haci mucho, den sentido cu al momento nan mester warda e gobierno nobo sinta.

Segun Sr. Maduro, durante tur e reunionnan cu Minister Bermudes ta ripara cu cada biaha ta e mesun puntonan cu nan tin añas ta atende locual ta e siguridad di trahadonan na pia di trabao. E armamento, tur ta cosnan cu ta keda bin bek ariba mesa. Di parti di leiding, nan no ta wak mucho interes, segun Sr. Maduro. Kisas e leiding no ta wak e importancia, pero anan si.

Recientemente nan tabata tin un reunion cu director y atrobe ta mesun puntonan ta bin aden. Mester bin cambio pa asina saca lo maximo di e cuerpo. Douane ta contento cu e sindicato a logra algo positivo y grandi, pero esey no ta tur cos. Tin e punto di falta di personal.

Tin Douanero ta warda tanto aña y net prome cu eleccion ta bin cu’n klas, y e 20 personanan cu a bin, toch mester warda pasobra cu esakinan ainda falta pa bay opleiding y pasa esaki cu éxito, pasobra si nan no logra, nan ta afo tambe di Douane. Hunto cu otro sindicatonan, nan a trata e asunto di pension. E overleg cu a wordo firma na 2014, mester a bin cu’n omision pa ora cu 2018 cera, mester haci un sondeo ariba e costo di vida, si tin indexering, cual ta e formule cu nan lo uza pa indexering na 2019.

Ya caba ta cabando cu 2017 y nada no a sosode, pero e mester sosode. Paso no por warda te ora cu 2019 habri pa sinta negocia cual ta e formule pa indexering di 2019. Desde Januari 2015, APFA a stop e pago di pensionadonan, unda DWZ ta di mesun pensamento cu SADA, cu gobierno no tin e pia pa kita e pagonan cu nan a kita for di e pensionadonan di 2015. Eynan nan no a keda cla cu esey. Nan ta wardando atrobe, con cu bay bin gobierno ta un continuacion, dus no por haci nada otro cu warda pa sigui unda cu a keda.

Ta hopi cos mes, cu SADA no por para keto, sino e ora nan por wel di “doek op” e sindicato y sigui loke leiding ta bin cun’e. Nan lo bay sigui lucha pa nan derechonan. Y nan ta ansioso pa sa ken ta e minister nobo pa nan por wak kico ta bay ta nan pensamento.

Antes prome cu eleccion SADA ta wordo acerca pa diferente partidonan pa wak kico ta nan vision y nan pensamentonan. Den tur debate cu Sr. Maduro por a sigui ta cada biaha ta papia di mas blauw ariba caya, cual tur hende sa cu falta mas polis ariba caya. Pero niun hende no ta papia di mas bruin na frontera. Na tur caminda di mundo, Douane ta esun cu ta cuida frontera. SADA ta di opinion cu nan tin mesun balor cu e polisnan.