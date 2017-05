SADA: Respet pa e trahado mester tey tur dia

Den cuadro cu dia 1 di Mei, Dia di Obrero, Sindicato di Aduana, SADA, ta kere cu e respet pa e trahado mester t’ey segun Eduard Maduro, presidente di e sindicato.

Maduro ta splica cu SADA ta kere den e parti unda e trahadonan mester keda respeta. Ora cu ta haci trabao, bo ta laga bo cas, cumpli cu bo 8 oranan di trabao y tin biaha mas cu esey. Douane ta un cuerpo cu ta onderbezet, cu tin ora ta haya cu ta sali pa labora 8 ora, pero na final, bo ta haya ta end up ta traha 16 ora, of 12 ora, dependiendo na unda of ki seccion di e departamento di Aduana ta traha. E parti mas crucial ta cu ta e respet pa e trahado.

E dia aki ta pa tur hende reflexiona, tanto e trahado mes, pero tambe e dunado di trabao. Y no solamente den Cuerpo di Aduana, pero e ta conta pa e departamentonan, sector priva tambe. Una bes bo ta duna respet na bo trahado, bo ta respet’e. Bo ta haya un miho productividad di e trahado, pasobra e ta sinti cu e ta wordo balora door di su doño di trabao y no tin diferencia den e parti di Cuerpo di Aduana. Pesey Maduro ta felicita tur trahado di Aruba, en especial esunnan di Cuerpo di Aduana, pa sigui cu e bon trabao. Sigui mehora e trabao cu ta bin ta eherciendo pa añanan largo caba y tambe ta desea na e doñonan di trabao y leiding, hopi sabiduria y preseverancia. E no ta facil.

SADA tey pa defende e derecho di e trahado, pero tambe pa cumpli cu nan debernan. Ta e parti cu SADA ta para pe. E ta bay sam sam, e derecho y e debernan, cu ta bay hunto. Asina bo tin un miho productividad na final di dia. Duna e trahado e respet, balor’e, pa locual e ta haci pa e compania of e departamento, e cuerpo y asina bo ta wak cu bo economia, tur cos ta draai rond di esaki. Respeta y duna respet, pa asina nan por ta miho.

SADA ta hopi activo den e ultimo tempo, mirando cu ultimo tempo tabata tin diferencia di opinion. Pero purba di yega na un solucion, deliberando na mesa. Esaki SADA lo sigui haci tambe. Pero tin biaha ta yega e parti fastioso, unda cu bo no ta yega na otro e ora bo tin cu tuma e otro recursonan, cual ta e recursonan extremo. Ta spera di sigui traha bon, sigui haci nan trabao manera cu a huramenta pa haci y keda apoya e coleganan pa duna nan e miho di nan, Maduro a splica.