SADA prohibi door di hues pa sigui cu nan accion

Sindicato di Aduaneronan tin algun dia caba den accionann, di duracion di algun ora, protestando contra e decision di e Minister di Finansa pa elimina e shift di 12- 8. Esaki lo ta un medida cu segun e mandatario, lo spaar gobierno 600 miyon florin, na pago di overtime.

Inicialmente, lider di sindicato SADA, Sr. Eduard Maduro a bisa di no a wordo informa oficialmente di esaki. Y cu ta via medionan di comunicacion nan a bin tuma nota di esaki.

PROHIBICION DI WELGA

Diamars merdia, den un kort geding cu gobierno di Aruba a entama contra di e sindicato, hues a prohibi sindicato di Aduaneronan, SADA, pa sigui cu cualkier accion y of accion den futuro, pa medio di un medida di orden (ordemaatregel). Esaki ta como parti di e caso sumario cu gobierno di Aruba a entama contra e sindicato. E caso mes ta tuma lugar diahuebs mainta 10’or.

E medida ta valido te ora cu e sentencia di e caso sumario tuma lugar y lo tin un duracion di 90 dia pa e asunto di introduccion di horario flexibel.Segun gobierno, e accionnan aki ta perhudicando pais Aruba financieramente, a pidi hues pa bin cu’n ordemaatreel pa tur esten. Hues, evaluando e gravedad di e situacion como tambe e interes di gobierno, a bay di acuerdo cu e peticion di gobierno. Pa cada dia of parti di dia cu SADA no cumpli cu e orden, nan lo tin cu paga un boet di 250 mil florin pa dia of parti di e dia.

CASO SUMARIO

E caso sumario mes di Gobierno di Aruba vs SADA lo tuma luga diahuebs pa 10 or di mainta.

