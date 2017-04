Saco di ijs por yuda pashentnan cu traumatismo?

Fria cara di e victima di un accidente cu a perde hopi sanger, por yuda preveni un bahada di e presion arterial cu por ta mortal, segun un investigacion preliminar.

Investigadornan a bisa cu e prome respondientenan por aplica un saco di ijs na cara di e victimanan di traumatismo pa sigura cu su curason, cu celebro y otro organonan vital, ta sigui ricibi e nivel adecuado di oxigeno. Un bahada repentino di e presion arterial (conoci como descompensacion cardiovascular) ta un riesgo importante despues di e perdida di sanger. Y e ta un peliger incluso despues cu un pashent a stop di sanger, investigadornan a añadi.

“Nos ta kere cu e tecnica aki e prome respondientenan por uza of mediconan di combate riba e campo di bataya por uza pa duna un tempo adicional pa e transporte of evacuacion,” lider di e estudio, Blair Johnson, a bisa den un comunicado di prensa di e Sociedad Americana di Fisiologia (American Physiological Society). Johnson ta profesor asistente den e departamento di ehercicio y ciencia di nutricion di e Universidad di Buffalo.

Investigadornan a enfatiza cu e enfriamento mester wordo uza solamente despues di a aplica un presion directo. Esey ta asina pasobra aumenta e presion arterial mientras un pashent ta sangrando por haci cu e pashent por perde mas sanger ainda. Pa realisa e estudio, e ekipo di Johnson a studia 10 persona sano den un camber special. Nan efectonan riba e circulacion sanguineo ta parecido na loke ta sosode ora cu un hende perde te un lider di sanger y ta aplica un “torniquette” (un verband strak) pa e stop di sangra.

A aplica saconan di ijs of cu awa na temperatura ambiente riba cara di e participantenan durante 15 minuut, mientras tabata monitor nan funcion cardiaco.

Personanan cu a wordo trata cu e saconan di ijs a experimenta un gran mehoracion den nan presion di sanger. Investigadornan a conclui cu door di fria e cara por yuda restaura e funcion cardiaco y na mantene e presion arterial despues di un perdida di sanger grave.

E tecnica aki mester wordo purba den ensayonan clinico pa determina ki pashent ta beneficia mas, autoridnan di e estudio a indica.

E hayasgonan di e estudio a presenta diaranson na e reunion anual di e Sociedad Americano di Fisiologia, na Chicago. E investigacionnan presenta den e reunionnan tin cu wordo considera preliminar te ora cu publica den un revista revisa pa profesionalnan.

Fuente: Health Day