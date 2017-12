Saca e simbolo di parlamento foi den sala ta muestra di un stempel Parlament

Coalicion enbes di goberna, presenta presupuesto y otro leynan na Parlamento ta pone su Parlamentarionan mina autonomia di Parlamento dor di saca e simbolo di Parlamento for di sala.

Diabierna dia 8 di december den un reunion di Comision Central e coalicion nobo a dicidi cu nan ta bay saca e simbolo of logo cu parlamentarionan di diferente constelacionnan y colornan politico den añanan anterior a traha riba dje.

Esaki djis pa un capricho cu e escudo di Aruba so por ser colga den sala di Parlamento. Wyatt-Ras ta haya cu aki ta mina tur loke Parlamentarionan di diferente asignatura politico a acorda. Tabata conoci cu ministro Presidente nobo nunca no a gusta e simbolo di shoco y a haci politica cu esaki. Tur hende cu tin tiki conocemento sa cu un logo no ta mescos cu nos escudo nacional. Y cu e escudo di Aruba semper t(a) ser respeta dor di tur partido y pais. E hecho cu ta ser haci comosifuera cu e logo di Parlamento lo reemplasa e escudo no ta cuadra cu realidad. Por nota alabes den diferente pais den Reino cu tur tin banda di nan escudo nacional e simbolo di Parlamento y cu esaki ta ser colga den e sala di Parlamento.

E parlamentarionan den coalicion a bay te asina leu cu no a tene cuenta cu un miembro di nan constelacion cu ta ex-presidente di Staten, Sra. Lopez-Tromp, cu den su temporada como presidente a laga colga e simbolo di shoco na muraya den sala di Parlamento. Aki no ta respeta e miembro aki di coalicion. Su propio fraccion tambe a lag’e na caya. Paso den e reunion di comision Central den ausencia di Lopez-Tromp tur a bay di acuerdo pa saca e shoco.

Wyatt-Ras ta lamenta esaki profundamente. E ta puntra su mes si esaki lo ta parti di tira awa den biña.

Wyatt-Ras ta indica cu desde 2008 tempo cu Wyatt-Ras tabata presidente di Parlamento pa prome biaha a continua cu e proceso di yega na un simbolo of logo di parlamento. Tur parlamentario tabata eens pa yega na un propio logo pa Parlamento. Ora na 2009 a bay pa aproba e logo, Parlamento a pidi pa mand’e pa Hoge Raad pa conseho. E constelacion siguiente a dicidi cu lo kier un otro diseño y a scoge esun di un shoco. A sigui cu e proceso y yega na e version final.

Durante e reunion cu a trata un carta cu advies di comision di Asuntonan domestico Wyatt-Ras a nota cu den e discusion no tabatin espacio pa cambio di opinion paso e resultado ya caba lo tabata “palabra” entre e gobierno y Parlamentarionan di coalicion. Esaki sigur ta señal di un Stempel Parlement cu no ta dicidi pa su mes pero cu ta bin Parlamento cu decision ya tuma dor di gobierno unda no tin ni espacio pa tene cuenta cu e ex- Presidente corda pa cu fraccion di AVP.