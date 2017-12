S.A.R. Rey Willem Alexander y Reina Maxima di bishita na Isla Ariba

CARIBE HULANDES- S.A.R. Rey Willem Alexander y S.A.R. Reina Maximo ta di bishita na Saba, St. Maarten y St. Eustatius den e parti di Caribe Hulandes di Reino. Durante nan biahe, nan lo ta compaña door di secretario di esatdo pa Relacionann Interior y Asuntonan di Reino, drs. W. Knops.

BISHITA SABA

Diabierna nan tabata na Saba pa asina celebra Dia di Saba. Ademas di e celebracion, na Saba hopi atencion ta wordo duna na e cuido di naturalesa.

Loke a hala hopi atencion y tambe criticanan fuerte, tabata e hecho cu Maxima tabata bisti cu slof na su yegada na Saba. Segun e criticanan, esaki ta nada elegante y no ta pas pa un Reina. Pero e defensornan di Maxima no a tarda y a bisa, cu mas sigur cu su pianan lo ta hincha despues di un vuelo largo y cu e no por a bisti su sapatonan.

Maxima ta un persona sigur conoci pa su elegancia.

BISHITA ST. EUSTATIUS

Prome cu esey, e pareha real tabata na St. Eustatius. Y dia 2 di December, nan lo ta na St. Maarten. E bishita aki ta den cuadro di e reconstruccion di e isla despues di e daño ocasiona door di e horcan Irma na comienso di September.