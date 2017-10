Rutte lo no ta disponibel pa e posicion di Presidente di Union Europeo

DEN HAAG, Hulanda- Den e circuito di rumornan, Mark Rutte ta wordo mira como e posibel sucesor di e Presidente Europeo, Donald Tusk. Pero Rutte a laga sa cu e lo no acepta e posicion aki, ni si e Canciyer Aleman, Angela Merkel of e Presidente Frances, Emmanuel Macron insisti pa e haci esaki.

Rutte lo kier termina e periodo di gobierno aki, cu en principio lo termina na Maart 2012 y despues e lo keda prome minister demisionario te ora cu tin otro gobierno. Pero Rutte mes no a descarta e posibilidad di postula su mes pa un di cuater periodo.

