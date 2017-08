Rusia mester cera consulado na San Francisco

SAN FRANCISCO, California – Rusia mester cera su consulado den e ciudad Mericano di San Francisco. Tambe otro filialnan na Washington y New York, mester wordo cera, segun e ministerio Mericano di Asuntonan Exterior.

Merca a reacciona riba e ultimo sancionnan Ruso contra di diplomaticonan Mericano. Kremlin a duna Merca e opdracht pa baha e staff diplomatico Mericano na Rusia, luna pasa. Presidente Putin a laga sa cu e no ta spera cu no lo tin mas mehoracion a corto tempo den cuestion entre e dos paisnan aki.

Malo pa relacion

Un vocero di e ministerio Mericano di Asuntonan Exterior, a nombra e medida Ruso aki inhusto y ta malo pa e relacion entre ambos pais. “Den e spirito di recipocritad caminda cu e Rusonan ta haci un peticion, nos kier pa e Gobierno Ruso cera su consulado na San Francisco.”

Tanto e consulado como e otro filialnan mester cera nan porta prome cu dia 2 di September.

Decepcion

E minister Ruso Sergei Lavrov (Asuntonan Exterior) lo a expresa su decepcion riba e medida den un yamada telefonico cu su colega Mericano Rex Tillerson. “Moscu lo bay studia e medidanan anuncia pa e Mericanonan,” segun e departamento di Lavrov. “Despues nos lo anuncia nos reaccion.”

E relacion entre e dos paisnan ta basta bao di presion, entre otro pa motibo di e supuesto intervencion Ruso den e eleccion presidencial Mericano. E ex presidente Mericano, Barack Obama, a laga saca 35 diplomatico Ruso for di Merca aña pasa.

Putin no a tuma medidanan directamente. El a declara cu e kier mira prome con e sucesor di Obama, e presidente Trump, lo bay presenta dilanti di Moscu.

