Rulienne Arends di FADA: Reaccion riba campaña di FADA ta hopi bon

Durante un conferencia di prensa di Fundacion Anti Droga Aruba, Ruliënne Arends, kende ta trahado preventivo na e fundacion, a splica nan punto di bista pa e temporada cu ta cuminsa e fin di siman aki cu ta carnaval 2017.

Ya cu Carnaval ta den porta, diasabra awo lo bay tin e prome evento cual ta e parada di flambeu. Kier a enfatisa y enfoca riba e fin di siman aki, pa tur hende na Aruba ta conciente di e parti di e uzo di no solamente di Alcohol, pero droga tambe cu tey presente, no solamente durante carnaval, pero durante henter aña. Pesey kier a recorda tur esnan cu ta bay ta den e parada y wak e parada tambe, cu si ta bay haci uzo di alcohol, percura pa bo tin un persona cubo cu por bay stuur auto despues.

Un campaña nobo cu a cuminsa cune na fin di 2016, cual ta #AmigoDidi. Esey kier a enfoca riba dje pa e temporada di carnaval aki cu ta bay tin e aña aki.

FADA ta bay traha hunto cu e demas stakeholdernan entre nan SMAC, pa asina por tey presente mas hopi cu ta posibel y kier a cuminsa cu e fakkel mes, pa corda tur hende pa ban gosa, ban haci’e sanamente. Si bo tin bo grupo di famia, of amigonan cu ta bay consumi alcohol, no lubida pa boso tin boso amigo Didi cu boso diasabra awo.

Arends a agrega cu sa semper kico ta consecuencia na final di e paradanan. Tin bon contacto cu Cuerpo Policial cu ta informa FADA. December nan a draai cu nan un dia, cual tabata un experiencia unico. Sigur cu Carnaval sa, vooral awo cu e ta te na fin di Februari, e ta hopi importante pa tey presente, pa por duna di parti di e fundacion y sa cu Aruba a cuminsa caba. Sa cu tin hende cu tin nan Amigo Didi y kier pa carnaval, e sobresali.

Arends a splica cu nan a haya hopi reaccion di e campaña. Sa caba cu KPA, informacion cu nan a duna, cu nan ta para automobilistanan y e hendenan tin nan amigo Didi na banda. E reaccion te awor aki ta hopi bon.