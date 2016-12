Rudy Geerman: Gobierno a keda di sinta cu FTA, pero no a laga sa nada mas di esaki

Pa loke ta Serlimar for di aña 2015, a papia cu Gobierno pa traha riba un prijs pa loke ta e asunto di cobramento di pikimento di sushi y te cu awe nada di parti di nan segun Rudy Geerman, di FTA.

Na comienso di 2016 a ripiti un biaha mas e proposicion, caminda cu a sinta cu Gobierno, caminda cu nan a keda di sinta bek cu FTA y esey no a tuma luga, despues di varios intento. Den September/October, basa riba un otro tema unda cu Geerman y e presidente di FTA tabata tin un reunion cu prome minister, e tempo ey dilanti y a menciona esaki den e caso aki. E lo yama pa bisa kico ta e proposicion.

Pa sorpresa di FTA y a wanta esaki te awor aki, pasobra toch ta bisa cu a warda te na ultimo momento, pasobra toch, Gobierno lo mester por respeta como un partner igual pa den e caso aki sinta hunto. Nan a entrega un proposicion. E ta menciona cu e proposicion di nan ta sali for di e pensamento di FTA. E pensamento di FTA ta leu di locual compania of den e caso aki Gobierno a manda.

Geerman mes a haya un cobransa na cas. Un cobransa di 315 florin pa aña y nan ta bisa cu mester paga 25 florin. Pero 25 florin biaha 12 no ta 315, pero e ta 300 florin. No sa dicon e cobransa di 315. Geerman a splica cu nan ta rechasa esaki completamente, pasobra e proposicion di FTA tabata echt un proposicion caminda cu ta papia di un tarifa social. Awor aki a pone asina, pa esunnan cu ta gana 2500 florin. Tur trahado cu ta gana te cu 2500 florin ta bay paga 15 florin. Den dje ta inclui esunnan cu ta cobra onderstand cu no ta yega ni 2000 florin, den dje tin nan cu ta cobra pensioen y mayoria di nan ta cobra un pensioen so.

Geerman ta bisa cu e tambe tin cu paga 15 florin. Na unda e igualdad ta keda. Di cua tarifa social ta papiando aki, el a cuestiona.

Ocho aña pasa, e tempo ey minister Wever kier a introduci esaki, nan a mara nan mes na cadena pa e cos aki. Pa 10 florin, anto awor despues di 8 aña, despues si, 10 florin no ta bon, pero 25 e ta. Anto cu kico nos ta midi. Cu cua midi nos ta midi aki. Pesey ta pidi pueblo pa no paga ningun cen.

Ora nos kier papia di e tema social, dicon awe tur hende mester paga un prijs asina halto na Serlimar pa piki sushi siendo cu no por cobra e pensionado y cobrado di onderstad tambe mester paga pe. Esaki no ta na su luga segun Geerman.

E cos aki ta inhusto, el a bisa. Mester bin un tarifa social pasobra no por ta asina cu 8 aña pasa, 10 florin ta mucho hopi y awo 15 florin of 25 florin si ta bon. Awo pa colmo, kier bende parti di Serlimar tambe cu sector priva. Tin cu cumpra nos producto, nos tin cu paga pa nan busca e sushinan pa despues un tercer compania haci negoshi, bende e producto ey cu WEB. Anto nos mes mester paga awe y coriente, for di e producto ey. Ta ki clase di negoshi esaki ta awo, e sindicalista a puntra.

Pesey ta bisa pueblo cu a traha te awor aki pa bin, pero no por ta asina cu semper un sector priva tin e solucion anto un compania di Gobierno no tin solucion. Ta ken nos kier gaña cu esaki.

Kisas ta bisa cu e posibel solucion cu e minister anterior a bin cun’e na Aruba, kisas e tabata un producto nobo, pero por a duna un chens di traha. Ni esey no a wordo haci. Pasobra a distrui placa di pueblo. Cuanto casonan tin den corte, tur nan a perde. Ainda e mashin no ta traha. Awor aki ta hink’e den otro persona su man cu nos tin cu paga, pa nan recoge nos sushi y cu e sushi cu ta paga, esey nan ta regenera placa, Geerman a enfatisa. Ra Ra ra.

Pesey ta pidi pueblo comprension, pasobra ta kere cu esaki no ta husto. Esaki no ta husto, manera di trata pueblo. Pa colmo minister ta bisa cu si acaso pa motibo cu nan ta perde e parti dump y mester di placa, ta dispuesto pa hinca. Dicon ta dispuesto pa hinca placa awo den Serlimar, si e mes ta haci e trabao? Kiermen Ta pidi pueblo no paga te ora cu yega un acuerdo real. Si Gobierno ta serio, tuma e proposicion di FTA.