Rudy Geerman: Cu introduccion di un service allowance ta algo extra riba locual cu ley ta papia caba

Tin hopi hende cu tin e deseo di baha cu pensioen. Specialmente trahadonan cu tin riba 70 aña cu ta trahando ainda. Un di nan tin 72 aña trahando na Manchebo Beach Resort y ainda ta trahando. Su deseo tabata cu ohala cu 40 aña pasa nan por tabata tin un pensioen. Na momento cu a introduci pensioen, su edad tabata halto caba. Locual cu ley di pensioen ta permiti, e ora ey e no ta haya nada, segun Rudy Geerman di FTA. Pesey a logra convence e compania y a mira e necesidad pa por recompensa alo menos locual cu nan kisas nan por a perde. No por recompensa nunca 100%, pero ta sigur cu na momento cu a introduci service allowance, ta un extra riba locual ley ta papia caba. A trah’e na un sistema, caminda cu mas aña di servicio bo tin, mas edad bo tin, bo por yega na haya e service allowance completo. Mas jong bo ta, e ta keda baha, pasobra bo tin mas aña pa traha pa acumula e pensioen. Esey ta un di un punto masha imporante y ta gradici tambe Manchebo como compania, cu a bay di acuerdo cu e proposicion aki. Nan a kere den e proposicion aki, cu a yega asina leu cu e presidente di FTA y e vice presidente ta firma e CAO pa 4 aña. No por keda sin gradici den e caso aki tambe e delegado cu ayudo enorme. El a menciona cu esaki ta su ultimo CAO y probablemente pa fin di aña e lo baha cu pensioen.

Segun Rudy Geerman, un cos ta sigur, cu ora ta negosha, cada partido ta purba di defende den e caso aki locual cu e tin cu defende. FTA tambe tin cu tene cuenta cu no por pidi cos y mañan no ta cumpli cun’e, el a menciona.