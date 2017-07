Royal Power y Suffisant di Corsou ta pasa pa final

Champ of the Champs 2017 den su di 11 edicion dedica na Bibiano Croes a continua fin di siman riba veld di Dragon Hitters na Barcadera. E fuerte ekipo Sv Royal Power kende porcierto tin 8 titulo bao su faha den Champ of the Champs den 10 aña a bolbe pasa yega final eliminando Suffisant Eagles di Corsou diadomingo merdia cu score di 7-3. Un bon wega cu te den di 4 inning tabata empata na 3. Den 5 inning rightfielder di Corsou ta comete un eror costoso unda Royal Power a probecha mesora pa pica ariba 4-3. Royal Power den bom di 6 inning ta rally pa sigura e wega anotando 3 careda mas. Asina Royal Power Tat Fat ta pasa un biaha mas pa final y lo enfrenta e ganado di Mariners vs Balashi Premuim. Royal Power 7 careda, 10 hit, 1 eror. Suffisant Eagles 3 careda, 8 hit, 2 eror. Eudomar Toyo ta resulta pitcher ganado. Antonio Medina ta bay cas cu e derota. Miho bateadonan pa Royal Power ta Eldrick Dijkhoff 3-2 y Luis Pelayo di 4-2. Pa Suffisant Eagles a luci na plato Mairon Isenia 2-2, Wendsley Selberia y Randy Lo A Tjon di 1-1. Champ of the Champs den su recta final.