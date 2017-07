Royal Power ta derota Mariners titulando Campeon

Champ of the Champs 2017 den su di 11 edicion dedica na Bibiano Croes a termina fin di siman riba veld di Dragon Hitters na Barcadera. E torneo internacional cu un acogida unico den un Dragon Hitters ballpark repleto cu fanaticada tabata testigo di un gran final cu un wega yena cu emocion cu hungadanan sensacional pa ambos banda cual a termina cu e score minimo di 1-0 pa Royal Power. Despues cu Royal Power Tat Fat a elimina Suffisant Eagles di Corsou 7-3 den oranan tempran di merdia e ekipo di Mariners a manda nan bisiña y rival e fuerte ekipo di Redskins cas ganando 8-4 y asina garantisa nan cupo pa e gran final. Mariners ta yega final pa di dos biaha den su trayectoria. Royal Power a derota Mariners 3-2 algun aña atras den final di Champ of the Champs y ta ripiti e hazaña aki unda mesun ekiponan aki ta topa otro den e gran final. Royal Power den su trayectoria a hunga den 11 final den 11 aña ganando 9 titulo di Campeon y 2 Sub Campeon. Esaki tambe ta un record den bukinan di historia di softball. Mariners a inicia cu pitcher estrea Glen Munelo di Venezuela cual pitcher porcierto a yega di gana Royal Power den un final lansando e tempo aya pa Federales de Venezuela. Royal Power a start cu Eudomar Toyo. Un duelo di pitcheo fenomenal. Hungadanan sensacional di tanto Mariners y Royal Power. Right Fielder Luis Pelayo na dos ocasion ta bay di cabes na un manera espectacular pa lanta cu dos line drive cu por a extende pa extra base. Segunda base di Mariners Perez tambe ta para algun tremendo bataso. Mariners ta menasa na dos ocasion cu coredor na tercera cu un out y no por a remolca pa trece a coredor cas. Den di 6 inning 0-0 Royal Power ta haya un “break” momento cu Kelvin Silvania ta habri cu un dobel pa leftfield. Dayson Croes ta drenta como pinch runner pa Kelvin Silvania. Joshua Ramada ta drenta pinch hitter pa Gordo Cannister y ta conecta un hit pa left unda Dayson ta yega tercera. Cu coredor na tercera y primera Kenny Hart ta conecta un rolling pa short unda e shortstop di Mariners Aaron Ballestros ta bay segunda pa double play y den e hungada aki Dayson Croes ta score e unico careda cual despues ta resulta e careda di victoria. Royal Power 1 careda, 5 hit, 0 eror. Mariners 0 careda, 2 hit, 2 eror. Eudomar Toyo ta resulta pitcher ganado mientras Glen Munelo ta bay cas cu e derota. Pa Royal Power Tat Fat a destaca na bate Franco Wouters y Joshua Ramada ambos di 1-1, Kelvin Silvania y Joshua Ramada di 2-1, y Eldrick Dijkhof di 3-1. Pa Mariners a conecta e único 2 imparablenan di wega Jose Lovera y Nicomendes Louiza di 3-1. Esnan na cas por a sigui e wega via Top Fm 95 cu un tremendo transmision di Poy Flanegin y Chipen Chirino hungada pa hungada te final. Ki emocion. Pabien na organisadornan. Pabien na Royal Power y tambe pabien na Mariners cu gran final brinda na fanaticada. Tanto Panama y Corsou a reconfirma mesora nan participación pa 2018. Deporte di softball a la carga!!!!