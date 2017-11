Royal Power campeon den Liga Kibrahacha campeonato AA 2017

Campeonato HEINEKEN di Aruba Softball Bond dedica na dos baluarte Sra. Bertha Wolf Croes y Eugenio “Tan” Helder a termina den Liga AA masculino esta Liga Kibrahacha. Dialuna anochi despues di un wega amistoso di fast pitch entre Royal Power y Balashi Premuim Aruba Softball Bond a bay over na entregamento di premio. Mester splica cu 11 di September tambe tabata tin finalnan den A-Klas y e tempo aya ASB a entrega premionan di campeon y sub campeon y MVP pero a keda pendiente championbatter y champion homerun di A-Klas. Dialuna sinembargo champion batter y champion homerun den Liga di A-Klas esta Liga Kwihi a wordo invita pa tambe ta presente. Jorward Croes di Celebrities kende a bay di 23-13 cu un averahe di 565 a resulta champion batter di A-Klas di ASB y a ricibi su premio. Jorge Baez tambe di Celebreties a termina temporada cu 5 cuadrangular y ta ricibi su premio como Homerun King 2017. Champion Batter Liga Kibrahacha esta AA masculino a resulta indiscutiblemente Derward Ruiz di Pizza Hut Monsters kende a bati 25 hit den 46 turno mas 6 base por bola bon pa un averahe di 543. Griselda Arends e kerida mama y e ruman muhe di Derward esta Dyantha Ruiz a ricibi e premio aki den nomber di Derward Ruiz. Kelvin Silvania di Royal Power Tat Fat Home Depot a reclama e premio di Champion Homerun 2017 cu un total di 6 cuadrangular. Jomark Flanegin di Royal Power ta resulta champion pitcher di campeonato 2017 cu 8 victoria y 1 derota cu un total di 48 inning lansa den campeonato regular. Finalmente premio di sub campeon di campeonato ta bay pa Pizza Hut Monsters. Royal Power Tat Fat ta ricibi e premio maximo di campeon di AA 2017. Royal Power sigur tin un record na Aruba den titulo di campeon den campeonatonan di Fast Pitch. Desde 2004 te cu 2012 Royal Power a titula 9 aña campeon consecutivamente. Na 2013 Mariners ta derota Royal Power den final den best out of 5 hungando tur 5 wega. Desde 2014 pa 2017 Royal Power tin un racha di 4 campeon consecutivo atrobe. Pabien na tur hungadonan cu a destaca individual y ekiponan cu a ricibi premio. Danki na tur cu a aporta pa haci e campeonato uno exitoso. Doñonan di tereno, cuerpo di umpire y scorers, teamnan cu a bataya, Subsidie Commissie, Heineken y tur otro sponsornan cu di un of otro manera a duna nan contribucion. Deporte di Softball a la carga!!!!