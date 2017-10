Rotary Club of Aruba a uni su mes na e causa di “World Polio Day”

Awe, 24 october nos ta conmemora e World Polio Day. E dia aki a wordo dedica door di Rotary International pa conmemora e fecha natal di Jonas Salk, ken a lidera e prome team cu a traha un vacuna contra poliomyelitis.

Poliomyelitis ta un malesa altamente contagioso cu ta afecta mas tanto mucha mas jong cu 5 aña di edad. Polio, manera e ta wordo yama ta un virus cu ta contagia di persona pa persona. E virus ta pasa tipicamente via awa contamina pero tambe e por pasa door di spetters ora bo tosa of nister. E por ataca e sistema nervioso di un persona, y den cierto caso, por causa analisis.

Aunke no tin cura te awe, ta existi un vacuna cu ta sigur y efectivo. Ta e vacuna aki Rotary International hunto cu su partnernan a uza pa inmunisa over di 2.5 biyon mucha na mundo. Rotary International, World Health Organization y UNICEF a cuminsa cu e iniciativa mundial pa elimina Polio na 1988. Desde cu a cuminsa e accion contra Polio, a logra reduci e cantidad di casonan di Polio cu 99.9%.. Awe tin menos caso di Polio cu nunca antes den mundo. Pero no por stop awo! Mester yega na sero (0) caso esaki ta e meta di Rotary International. Si no elimina Polio, miles di mucha por keda paralisa.

Na e momento aki tin solamente 3 pais na mundo na unda tin Polio. Esaki nan ta Afganistan, Pakistan y Nigeria.

Na aña 2017 a registra na:

– Afganistan 6 (2014: 28)

– Pakistan 5 (2014: 306)

– Nigeria 0 (2014: 6, 2015: 0)

Si nos no elimina Polio, den 10 aña nos lo por wak mas di 200,000 caso nobo cada aña.

End Polio Now Fun 5K Walk / Run

Aunke cu na Aruba nos no conoce caso di polio mas, door di e vacuna cu tur baby ta ricibi via Stichting Wit Gele Kruis, Rotary Club of Aruba, formando parti di un organisacion internacional, kier a conscientisa pueblo di Aruba tocante e malesa di polio. Na Aruba e ultimo caso cu a wordo registra di polio ta den añanan 60.

Rotary Club of Aruba ta organisa un End Polio Now Fun 5K Walk / Run riba diadomingo 19 di November 2017. Registration lo tuma luga pa 4.30 pm y e caminata lo cuminsa pa 5:00 pm saliendo for di Fisherman’s Hut na Arashi. E ta di 5 kilometer y lo por cana of core e ruta. Inscripcion pa participa ta Afl. 20.00 y lo tin un dry-fit shirt pa cada participante. Na final di e End Polio Now Fun 5K Walk / Run lo bay rifa diferente premionan atractivo pa e participantenan.

E evento End Polio Now Fun 5K Walk / Run ta wordo organisa pa Rotary Club of Aruba hunto cu su partnernan Rotaract Club of Aruba, Interact Club of Aruba y tambe Xavier University, School of Medicine.

Den curso di e dianan cu ta bin, Rotary lo sigui duna mas informacion na unda pa registra. Pa mas informacion tocante e End Polio Now Fun 5K Walk / Run bisihita nos Facebook page Rotary Club Aruba.